Colazione, a che ora è preferibile farla? È questo il momento esatto secondo i nutrizionisti

Che la colazione sia importante è testimoniato da un modo di dire che tutti abbiamo sentito dire almeno una volta nella vita: ‘è il pasto più importante della giornata’. Magari qualcuno pensa si tratti solo una frase fatta o del tentativo disperato dei genitori di far consumare ai propri figli la colazione. In verità si tratta davvero di un pasto importante. Il consumo di cibo in questo caso diventa prezioso per fornire l’energia giusta, utile ad affrontare la giornata.

Partendo, quindi, dall’idea che sia fondamentale consumare la colazione, resta il dubbio so cosa mangiare e soprattutto su quale sia l’ora più giusta. Due domande fondamentali anche per coloro che ci tengono a non prendere o anche a perdere peso.

Quando siamo soliti fare colazione

Generalmente si tratta di un pasto che si è soliti fare non appena svegli. Qualcuno può decidere di prepararsi prima per la giornata, lavandosi o vestendosi, e altri possono optare per una colazione seduti al bar. Di fatto la fascia oraria solita nella quale si fa colazione rientra tra le 7 e le 8 del mattino. Questo non significa, però, che sia proprio questo l’orario più giusto.

Quante ore dovrebbero passare dalla cena del giorno precedente

La scelta, intanto, può variare da persona a persona, ma può dipendere anche dalla cena del giorno precedente. L’ideale, secondo gli esperti, sembra essere quello di aspettare che trascorrano almeno 12 ore tra un pasto e l’altro. Non si tratta di una indicazione di poco conto, perché queste ore servono al nostro organismo per il buon funzionamento dei batteri buoni che hanno così una fase di riposo utile a svolgere più correttamente il loro lavoro, ma anche per permettere loro di funzionare al meglio quando saranno chiamati a farlo.

Come mai occorre rispettare un orario per fare colazione

Il rispetto dei tempi indicati consente che l’intestino sia sano e capace anche di dare uno scossone al metabolismo accelerandolo, un escamotage che consente anche di perdere peso. Allora potrebbe essere vantaggioso superare le 12 ore di digiuno? Ebbene si può senza dubbio andare oltre questo termine, ma secondo i nutrizionisti il limite massimo entro il quale fare colazione è stabilito alle 9 del mattino. Questo perché nelle prime ore del giorno il metabolismo funziona meglio.

Non è opportuno saltare questo pasto

Più si va avanti nella giornata, inoltre, e più aumenta la resistenza all’insulina che è un ormone che regola gli zuccheri nel sangue e, quindi, favorisce l’aumento o la diminuzione del peso. Pertanto è importante non fare colazione troppo tardi, ma è altrettanto importante non saltarla. Sembrerebbe, infatti, che evitare di fare colazione possa favorire problemi cardiovascolari.