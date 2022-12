Come apparecchiare e addobbare la tavola per Natale 2022? Tutte le idee originali

Una volta presi i regali non resta che festeggiare in compagnia! Sapete come apparecchiare la tavola per Natale? Qui trovate tanti consigli per il vostro Cenone e pranzo del 25 Dicembre. L’idea più comune è quella delle tovaglie color oro, accompagnate da piatti e piattini di color rosso e verde. Bicchieri di vetro e brocche per acqua e vino. Al centro della tavola, tronchi di pino, pigne e candelabri con le candele coi colori del Natale.

Altre idee per apparecchiare la tavola a Natale

Suggestivo, ma rischioso per le macchie di sugo con pasta o addirittura la lasagna, la tavola in pieno colore bianco, solo con piccoli risvolti rossi. Piatti e sottopiatti color bianco, con piccole incisioni color rosso che richiama il periodo natalizio. Questi, affiancati da posate in argento, legate da un lungo filo rosso. A centro tavola, brocche di vino, anche queste di colore bianco e cestini per i grissini. Proprio il vino, rigorosamente rosso, è pericoloso come abbinamento per vie delle macchie indelebili sul bianco.

Più dark, ma non meno bello, l’affascinante abbinamento oro e nero. Vero, il Natale vorrebbe colori vivi. Ma un ritocco personale, anche sul trend della serie televisiva “Wednesday” di Netflix, ci permette di azzardare, per lasciare i nostri ospiti senza parole. Tovaglia in nero, con richiami di bianco e piccoli fiocchi fatti all’uncinetto. Poi, sottopiatti di color oro, con tovaglioli neri e bicchieri con vetro scuro “vedo non vedo”. Delle tonalità dark anche le candele, rigorosamente nere. Insomma, un cenone di Natale stile “Addams”.

Poi la scelta del “puro rosso”, usato sulla tavola per colorare tutti gli elementi. Tovaglia di color rosso, sottopiatti color rosso scuro ma che non guasta alla vista, tovaglie rossi. Centro tavola con mirtilli rossi e candele dorata, con palline per ornare gli alberi sempre in colore oro. Bicchieri in vetro, ma con riflessi di scuro.