Come arredare un hotel, pratichi consigli per chi decide di aprirne uno

Che sia per vacanza o per lavoro, quando si resta fuori casa per dormire c’è bisogno di alloggiare in posti confortevoli, che in un certo senso ci diano sensazione di “casa”. Per questo motivo i proprietari degli hotel deve arredare la propria struttura in modo da creare piacevoli sensazioni ai visitatori. Non bisogna lasciare niente al caso e curare ogni dettaglio, per far si che il cliente rimanga esterrefatto dalla classe e dalla bellezza della struttura: dalla hall alle camere, passando alla disposizione dei quadri e delle piante, tutto deve essere al proprio posto. Creare uno spazio confortevole è l’obiettivo di ogni proprietario, per questo motivo dovrà affidarsi a professionisti del settore come Forniture Alberghiere Fas Italia, da sempre capace di soddisfare i bisogni degli albergatori fornendo tutti gli accessori di ultima generazione da oltre 30 anni.

Come arredare un hotel? Basarsi sulle opinioni dei clienti

Ovviamente quando si decide di allestire un albergo, tutti decidono di adottare arredamenti di lusso e moderni, che diano una parvenza di eleganza e confort. Questo è il pensiero di molti, ma come lo si può rendere veramente differente dalle altre strutture in circolo? Come lo si rende più appetibile al posto di un altro? La risposta a queste domande è una sola: basarsi sulle opinioni dei clienti. Al giorno d’oggi con l’avvento di internet è molto facile dire la propria e pubblicare recensioni, per questo motivo a decretare il successo di una struttura sono le opinioni delle persone che alloggiano. Nei vari siti di prenotazioni sono presenti recensioni che aiutano a scegliere l’hotel più adatto, ma sono un importante indicatore per gli albergatori su come modificare l’hotel. Va bene lusso e comfort, ma il parere degli utenti conta molto di più, bisogna seguirli.

Allestimento dell’albergo, alcuni suggerimenti

Certamente arredare una struttura alberghiera non è semplice, bisogna seguire il proprio gusto, ma anche alcune regole di allestimento per rendere più ampi e luminosi gli spazi. Di seguito una serie di consigli per rendere il proprio hotel indimenticabile.

La disposizione dei mobili

È la più scontata, ma anche la più difficile da attuare: la disposizione dei mobili è fondamentale per rendere le camere e gli altri spazi ampi e belli. In genere tutti gli hotel all’interno delle proprie stanze opta per un arredamento molto standard, con letto, comodino, armadio, scrivania e sedia, oltre ai vari accessori come televisione, aria condizionata e cassaforte. Fondamentalmente sono gli elementi essenziali per chiunque, che sia un lavoratore o un turista. Le persone vogliono solamente relax dopo una giornata faticosa, per questo sia i letti sia le sedie non devono essere scelte a caso o solo per la loro estetica: sono elementi che devono essere comodi e mai disposti sulla stessa parete. Ad esempio un consiglio che danno molti arredatori è di mettere la scrivania sotto la finestra e un divanetto nella parete opposta al letto, in modo da dare una parvenza di suite di lusso.

Inoltre è bene optare anche per l’utilizzo di prodotti che possano completare il comfort degli ospiti e rendere il soggiorno più piacevoli:

Cassaforte: essenziale per mantenere al sicuro i propri oggetti di valore;

Frigobar: per permettere al turista di godere di bibite rinfrescanti dopo una lunga giornata;

Bollitori: è sempre più diffusa la pratica di inserire bollitori nelle camere e sono molto apprezzati dagli ospiti;

Accessori camera: una stanza che si rispetti non può fare a meno di avere all’interno anche dei robusti reggivaligia, cestini per gettare i rifiuti come la carta, grucce dotate di sistema anti furto e lettino pieghevole per bambini.

Attenzione ai colori e alle decorazioni

I colori e le decorazione giocano un ruolo decisivo per il nostro hotel. Nel caso dei colori è indicato utilizzare tonalità neutre o pastello, risultano molto semplici ma allo stesso tempo eleganti, dando un forte senso di comfort. Inoltre se ci si indirizza verso colori chiari si può creare la sensazione di ampliare l’ambiente.

Le decorazioni sono quelle che rendono lussuoso un ambiente. Va bene inserire tocchi dorati per raffinare la stanza, ma solamente se non si esagera, in quanto potrebbero dare l’effetto contrario rispetto a quello che desideriamo. Bisogna inoltre considerare come al giorno d’oggi si prediligono colori argento o acciaio in quanto capaci di riflettere la luce e far apparire la stanza più moderna.

Scegli bene le luci

Ultima, ma non per importanza, la questione luci. Quando si ristruttura una stanza bisogna subito studiare come piazzare lampadari e altri sistemi di illuminazione. Le luci rendono l’ambiente più caldo e accogliente, quindi sfruttare bene lampade da terra e da tavola per arricchire il vostro ambiente.