Come arredare un soggiorno grande, 5 consigli utili

Stai arredando la tua nuova casa e il soggiorno è così grande che a momenti rischi di perderti? Oppure semplicemente non sai come arredarlo, molto più probabile. In questo articolo ti diamo alcune idee e consigli da seguire per arredare al meglio un grande salotto ed essere soddisfatta del risultato ottenuto.

Distinguere le zone del soggiorno

Una delle prime cose a cui pensare quando si ha a disposizione un soggiorno molto grande da arredare sono le zone da creare in base alla funzione di ciascuna di esse. Se in un salotto di piccole dimensioni avreste paura di non far entrare tutto, in uno grande il problema sarebbe proprio il contrario. Infatti, anche quando lo spazio è molto ampio bisogna prestare attenzione a come si riempie la stanza.

Per organizzare al meglio l’ambiente, la cosa migliore da fare è immaginare le zone precise per ogni funzione, tra cui la zona pranzo, l’area tv e la zona relax, con qualche aggiunta per ogni caso specifico, per avere le idee chiarequando dovrete acquistare i vari mobili e arredare il soggiorno.

Aggiungere dei tappeti per delimitare

Come abbiamo appena detto, in un soggiorno ben organizzato sono state create delle zone specifiche che danno un senso alla stanza. Per aiutare i tuoi ospiti a notare subito appena entrati le aree che caratterizzano il tuo salotto, puoi utilizzare i tanto amati tappeti.

Questi ultimi, ti semplificano il lavoro e la fatica, in quanto se utilizzati a dovere svolgono una vera e propria funzione di suddivisione degli spazi. Ad esempio, puoi sistemare un tappeto tra un divano e l’altro per creare continuitànella zona relax/tv, oppure sotto il tavolo da pranzo per delineare l’area dedicata alle riunioni intorno alla tavola. In questo modo, gli elementi d’arredamento che fanno parte di una certa area saranno fortemente collegati tra loro e allo stesso tempo divisi dal resto delle zone.

Scegliere un divano proporzionato

Nel momento in cui arredi un soggiorno di grandi dimensioni, di certo potrai sorvolare sui divani da 2 o 3 posti per sbilanciarti subito verso quelli molto più spaziosi. Inoltre, una buona soluzione anche se dovessi avere una camera da letto per gli ospiti è scegliere un divano letto, in modo da poterlo usare per qualsiasi emergenza capiti nel corso degli anni.

Un’opzione ideale di divano per un soggiorno molto grande come quello di casa tua può essere scegliere i divani letto con chaise longue, che ti permettono di rilassarti a dovere stendendo le gambe mentre guardi la tv, di creare un angolo lettura apposito e di far sedere tutti i tuoi ospiti senza farli stare stretti come sardine.

Utilizzare al meglio le altezze

Se il tuo soggiorno non è solo grande, ma veramente enorme, allora puoi davvero sbizzarrirti in tutto e per tutto, magari anche giocando con le altezze.

Una delle soluzioni più gettonate è creare un gradino per creare un piano sfalsato: in questo modo potrai separare una stessa superficie senza dividere realmente il piano. Insomma, è un trucco in più per delimitare le zone del soggiorno, molto più efficace dei tappeti. Sempre parlando di altezze, puoi fare il gioco opposto, ad esempio creando una controsoffittatura di cartongesso per abbassare il soffitto nell’area che vuoi mettere sotto i riflettori.

L’ordine

È una regola che vale per qualsiasi stanza della casa, piccola o grande che sia, e vale sia per i mobili d’arredamento più grandi come il divano, il tavolo da pranzo e la parete attrezzata, sia per i piccoli oggetti, le decorazioni alle pareti e tutti gli accessori.

Nel nostro caso specifico, cioè del salotto grande da arredare, è facile cadere nell’errore di esagerare riempiendolo di mobili e soprammobili anche quando non è necessario. Per arredare al meglio un salotto grande, la cosa giusta da fare è disporre tutti i mobili secondo figure geometriche quadrate o rettangolari, così saranno in ordine senza fare troppa fatica. Infatti, i quadrati e i rettangoli creano una percezione di equilibrio e simmetria, che sarà sicuramente coadiuvata dai tappeti che sceglierete per ciascuna zona.