Palermo è una delle mete siciliane più ambite dai turisti, poiché qui si trovano tantissime spiagge incantevoli, monumenti tutti da scoprire per gli appassionati di storia e d’arte, nonché punti nei quali poter provare diverse pietanze locali. L’aeroporto Falcone e Borsellino è particolarmente popolato nel periodo estivo, ma essendo a 35 km di distanza dal centro di Palermo, in tanti si interrogano su come spostarsi una volta atterrati qui.

Le soluzioni non mancano, ma è bene essere informati sul da farsi prima ancora di partire, così da conoscere già le opzioni a disposizione e scegliere quale rispecchia le proprie esigenze. Per non restare troppo nel dubbio, ecco come arrivare al centro di Palermo partendo dall’aeroporto.

Autobus

L’autobus è il mezzo di trasporto maggiormente economico, in grado di assicurare uno spostamento anche piuttosto rapido verso il centro di Palermo partendo dall’aeroporto. Si tratta di un autobus specifico che copre la tratta esistente tra l’aeroporto e la stazione centrale del capoluogo siciliano. Ma c’è la possibilità di scendere in diversi punti, poiché sono ben 11 le fermate effettuate nei pressi del centro città, alcune delle quali verso il porto e altre verso la stazione dei treni.

In ogni caso, per semplificarsi la vita è preferibile informarsi in anticipo sulla fermata più vicina al proprio alloggio. L’intervallo delle corse della suddetta linea di autobus è di circa 30 minuti, consentendo ai vari passeggeri di non attendere troppo una volta arrivati all’aeroporto di Palermo. Per risparmiare, si potrebbe optare per acquistare in combinazione il biglietto d’andata con quello del ritorno. Il biglietto si può comprare presso la biglietteria presente al terminal, oppure direttamente a bordo dell’autobus.

Treni

Il collegamento dall’aeroporto di Palermo alla Stazione Centrale è comodissimo, e avviene direttamente tramite lastazione ferroviaria presente in struttura. Infatti, accedendo al piano sotterraneo dell’aeroporto è possibile prendere un treno che in circa 50 minuti, a seconda della quantità di fermate svolte, riesce a garantire un facile trasporto fino al centro città. Gli orari sono piuttosto flessibili per ciò che concerne le varie corse, e danno la possibilità di usufruire del servizio a partire dalle 5 del mattino fino alle 22.30 circa. Inoltre, essendoci più fermate a disposizione, è facile raggiungere il proprio alloggio.

Auto noleggio

Per spostarsi dall’aeroporto di Palermo fino al centro cittadino senza avere troppi problemi o senza essere vincolati ad orari o altro, come ad esempio il dover per forza attendere più tempo per arrivare a destinazione a causa delle molteplici fermate, si potrebbe optare per l’auto noleggio.

D’altronde, si tratta di un’azione davvero comoda e da poter prenotare tranquillamente sul portale online Noleggioautocarservice.it, così da dover soltanto mettere in moto una volta atterrati, e partire verso il centro di Palermo. In media, la durata del viaggio in auto è di circa 30 minuti, anche perché l’aeroporto è praticamente attaccato all’autostrada, e ci si può dirigere praticamente in qualunque delle località della Sicilia nord-occidentale.

Servizio taxi e taxi sharing

Per poter raggiungere il centro di Palermo in tempi rapidi, è possibile anche fare affidamento sul servizio taxi una volta che ci si è recati all’uscita dell’Area Arrivi. Chiaramente non è una soluzione economica, anzi: a seconda delle zone variano i prezzi, che vanno dai 35 ai 45 euro. Tuttavia, in circa 20 o 30 minuti si è al centro di Palermo, e il tassista si fermerà proprio di fronte all’alloggio.

Per cercare di risparmiare qualcosa, si potrebbe optare per il servizio di taxi sharing, ovvero una combinazione tra autobus e taxi: economicità e comodità. Si tratta di taxi condivisi i quali costano 8 euro a corsa per passeggero, supponendo però che si raggiunga la quota minima di 4 persone.