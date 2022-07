Come arrivare da Roma al porto di Civitavecchia

Da Roma al porto di Civitavecchia

Il porto di Civitavecchia è facilmente raggiungibile da Roma, con diverse opzioni di trasporto.

Il porto di Civitavecchia si trova a circa un’ora di auto da Roma. Da qui ti puoi imbarcare per una crociera oppure per raggiungere la Sardegna ed altre isole.

Ci sono diversi modi per raggiungere il porto di Civitavecchia se si proviene da Roma.

Potete prendere un treno, un autobus, un taxi privato o un bus navetta, noleggiare un’auto e guidare voi stessi o addirittura con una navetta Civitavecchia transfer, che vi porterà direttamente all’imbarco della vostra nave.

Raggiungere il porto di Civitavecchia in treno

Civitavecchia è il principale porto d’imbarco per le navi da crociera che navigano nel Mediterraneo occidentale e oltre.

Il porto di Civitavecchia è collegato alla città da due linee ferroviarie: FL5 (Roma Termini-Civitavecchia) e FL1 (Aeroporto Ostiense-Fiumicino).

Da Civitavecchia a Roma città c’è un treno ogni 30 minuti. Il treno è sicuramente il mezzo più comodo per spostarsi dal centro di Roma al terminal crociere di Civitavecchia.

Tra Roma e Civitavecchia circolano due tipi di treni: i treni regionali e i Frecciarossa ad alta velocità.

I treni regionali fermano in tutte le stazioni lungo il loro percorso e impiegano circa 90 minuti per raggiungere Civitavecchia dalla stazione Termini di Roma.

I treni Frecciarossa ad alta velocità impiegano circa 40 minuti e richiedono la prenotazione anticipata tramite Trenitalia o altre agenzie di viaggio.

Raggiungere il porto di Civitavecchia in autobus

Un’altra opzione per raggiungere Civitavecchia da Roma è l’autobus.

Da Roma a Civitavecchia ci sono tre linee ogni ora, tutti i giorni della settimana.

Il viaggio dura 1 ora e 30 minuti e i prezzi possono variare da 4 a 5 euro.

I biglietti possono essere acquistati presso le tabaccherie e altri rivenditori che espongono il logo COTRAL.

Per maggiori informazioni, consultare il sito ufficiale della COTRAL.

Da Roma al porto (stazione) di Civitavecchia ci sono quattro partenze giornaliere nei giorni feriali e tre il sabato, la domenica e i festivi.

Il viaggio dura 1 ora e 30 minuti e il prezzo può variare da 4 a 5 euro. I biglietti possono essere acquistati presso le tabaccherie e altri rivenditori che espongono il logo COTRAL.

Dalla stazione ferroviaria di Roma (Termini) al porto di Civitavecchia (Stazione): C’è una sola partenza giornaliera nei giorni feriali.

Raggiungere il porto di Civitavecchia in taxi

Per prendere un taxi da Roma al porto di Civitavecchia, potete prenotarne uno tramite il vostro hotel o prendere accordi direttamente con un servizio di taxi privato.

Il costo di un taxi da Roma al porto di Civitavecchia è di circa 50 euro per quasi due ore di viaggio.

Ci sono molte aziende che offrono servizi di taxi privati a Roma; alcune possono essere più economiche di altre in base alla zona di Roma in cui operano e al tipo di veicolo che utilizzano per trasportare i passeggeri.

Raggiungere il porto di Civitavecchia in auto

Il modo più semplice per andare da Roma a Civitavecchia in auto è seguire l’autostrada A12.

Il viaggio dura 1 ora e la distanza è di 70 chilometri. L’autostrada di Civitavecchia ha due uscite, denominate rispettivamente Civitavecchia Nord (Nord) e Sud (Sud). Attualmente il pedaggio costa tra 1,20 e 2,30 euro.

Il porto di Civitavecchia dista circa 7 km dall’uscita Civitavecchia Sud e 5,5 km dall’uscita Civitavecchia Nord.

Indipendentemente dall’autostrada, per raggiungere Roma città avete due alternative:

Uscire a Torrimpietra (pedaggio 1,20 euro) e percorrere la Strada Statale Aurelia che confluisce nel GRA (Gran Raccordo Anulare), il Grande Raccordo Anulare di Roma. Lasciare l’A12 all’uscita Maccarese/Fregene (pedaggio € 2,20).

Se non volete prendere l’autostrada, potete raggiungere Roma da Civitavecchia attraverso la Strada Statale Aurelia.

Non dovrete pagare il pedaggio, ma il viaggio sarà di circa 1 ora e 50 minuti.