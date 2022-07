Come attrarre e mantenere i clienti durante l’estate

Vacanze, voglia di mare, divertimento e tempo libero.

Quando inizia l’estate molti di noi hanno in testa solo una cosa: relax.

Anche gli imprenditori, grandi e piccoli, amano l’estate, ma alcuni settori soffrono più di altri durante la bella stagione e trovano difficile mantenere alta l’attenzione dei clienti verso prodotti e servizi.

Se la tua impresa o negozio online vende prodotti stagionali utili in inverno, non significa che l’estate non sia il momento adatto per iniziare a progettare nuove campagne promozionali.

Il tuo brand non può andare in vacanza, anzi, devi approfittare del periodo estivo per dare un nuovo slancio alla visibilità e farlo conoscere a più persone possibile.

Ecco come fare pubblicità alla tua azienda anche in estate.

Contest sui Social

Invita i clienti, nuovi o già acquisiti, a prendere parte a un contest sui social media.

Un’idea valida e simpatica è quella di proporre loro di fare foto in vacanza, mentre tengono in mano o utilizzano un oggetto con il nome del tuo negozio o marchio stampato sopra.

Pensa a gadget come cappellini, palloni e teli da mare personalizzati che puoi regalare ai clienti per accendere oppure rinnovare il loro interesse.

Scegliendo regali promozionali da usare in spiaggia, il nome e il logo della tua impresa verranno notati da tanti tipi di persone diverse. Fai un giro sul sito di una delle più note aziende del settore stampa su prodotti pubblicitari come Maxilia.it, e scopri quanti articoli originali puoi personalizzare a poco prezzo.

Puoi mettere in palio dei prodotti o servizi gratis a chi scatta la foto con lo scenario più bello, e mettere ai voti il giudizio con i like sui social per decretare quale User Generated Content è il migliore.

E ricordati di creare un hashtag apposito per ogni contest!

Fornisci informazioni utili

I tuoi clienti vogliono saperne di più sul tuo marchio e azienda.

Quando si è contenti di quel che si è comprato, ci si affeziona ai brand e alle compagnie.

Invia e-mail con informazioni su cosa avviene negli uffici, sul nuovo personale che hai assunto, prossimi lanci di nuovi prodotti, e qualsiasi altra news che possa infuocare l’estate dei tuoi followers e clienti fidelizzati.

Offri sconti

Poche vendite durante i mesi più caldi?

Prova con i coupon e crea delle campagne estive originali e a tema per invogliare a utilizzare i coupon anche durante le vacanze.

Se farai in modo che lo sconto sia utilizzabile seguendo pochi e brevi passaggi anche da cellulare, potresti ottenere molte più vendite di quanto immagini.

Pubblica articoli

Il blog è un modo unico di comunicare con il pubblico.

Qualsiasi settore commerciale ha da dire qualcosa, e offrire informazioni utili anche ai possibili nuovi clienti è un’ottima strategia di marketing. Inserisci dei link alle pagine dei tuoi servizi o dei prodotti all’interno degli articoli, e invita all’acquisto.

Pubblica articoli che possono interessare al tuo cliente tipo durante l’estate. Invia un’e-mail per la newsletter, e dopo raccogli i dati sui visitatori che leggeranno il tuo blog attraverso Google Analytics o altri tool simili.

Scoprirai che anche in estate la voglia di leggere cose interessanti è forte in tutti, soprattutto da smartphone.

Usa questi semplici consigli per mantenere vivo l’interesse del tuo pubblico in estate.