Come conservare correttamente le banane in cucina

Tra i frutti preferiti da adulti e bambini nella top list figura sicuramente la banana. Facile da sbucciare e veloce da consumare è uno spuntino sempre pronto a disposizione di tutti. L’unico dubbio che in tanti hanno è il modo corretto di conservarle per evitare che anneriscano.

Intanto già al momento della spesa è opportuno scegliere con oculatezza il prodotto più adatto alle esigenze e anche il numero. Comprarne troppo equivale a un maggior rischio di deterioramento, è, pertanto, opportuno valutare con cura quante banane si consumano in casa in una settimana e cercare di non andare oltre. Esistono poi piccoli accorgimenti per fare in modo che si conservino al meglio, anche una volta che le avete portate a casa…

Come conservare le banane

Prima di tutto è opportuno toglierle da eventuali imballaggi. A seguire sarebbe indicato riporle in contenitori forati così da consentire che siano arieggiate da tutte le parti, evitare di metterle sotto altra frutta per non schiacciarle. Se già mature possono essere conservate accanto a un avocado acerbo, se invece ancora verdi, per favorire la maturazione, possono essere riposte vicino a mele o kiwi che contengono etilene utile per favorire la maturazione. Andrebbero lasciate in casa a temperatura ambiente evitando temperature troppo fredde.

Possono essere messe in frigo?

Nel caso in cui doveste avere necessità di conservarle per diversi giorni, qualcuno suggerisce di avvolgere il piccolo in pellicola trasparente. Un’idea seguita da molti, ma che non convince, soprattutto in quanto non ci sarebbero riscontri scientifici. Un errore che molti fanno, invece, è quello di conservare le banane in frigo, ma si tratta proprio di un’abitudine sbagliata in quanto si tratta di un frutto tropicale non abituato a temperature rigide. Questo comporta, infatti, il danneggiamento delle cellule della buccia che diventa subito nera. Se fossero banane acerbe, invece, il freddo la farebbe rimanere acerba e priva di sapore.

Le banane nel freezer

L’unico modo in cui la banana piò essere conservata in frigorifero è nel caso in cui fosse stata sbucciata e fatta a fettine. In questo caso basterebbe l’aggiunta di limone per una perfetta conservazione, per quanto, ovviamente il sapore sarebbe modificato. Possono essere conservate in freezer, ma dopo essere state sbucciate e affettate. In questo caso, però, al momento in cui le scongelate saranno ottime da utilizzare per dolci.