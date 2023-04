Come contrastare l’inflazione e fare soldi durante una crisi

Con l’inflazione dilagante in ogni settore e la riduzione del potere di acquisto dei consumatore, le persone sono sempre di più alla ricerca di un modo efficace e valido per poter guadagnare, mantenere inalterato il proprio stile di vita e affrontare la crisi economico-finanziaria nel migliore dei modi.

Ma quali sono gli approcci più efficaci a cui approcciarsi? Imparare a conoscere il mondo finanziario è sicuramente uno dei primi passi che è possibile fare per poter cambiare la propria mentalità e guardare agli investimenti in forex, in azioni e al trading online come un modo per agguantare la propria libertà finanziaria. Vediamo nelle prossime righe quali sono i suggerimenti che potresti applicare fin da subito per cambiare per sempre la tua attuale situazione.

Vantaggi di investire: quali sono?

Nonostante tu possa pensare che in un periodo di crisi investire siano una cattiva scelta, è proprio nei momenti di maggiori turbolenze economiche che si possono sfruttare le situazioni a proprio vantaggio. Ciò accade sia nel mercato azionario, caratterizzato dalle azioni di alcune delle più importanti aziende del mondo, e sia nel forex, in cui le persone hanno l’occasione di investire nelle valute dei principali paesi.

Investire, quindi, è un’attività a cui tutti possono approcciarsi, anche se si hanno poche centinaia di euro a disposizione. Non avrai bisogno di un consulente finanziario ma potrai imparare completamente da solo a farlo attraverso una piattaforma online e un percorso di formazione ad hoc.

In particolare, puoi imparare a fare trading online sul Forex attraverso il corso de Accademia Professor Pips, un’accademia finalizzata a formare gli investitori del futuro e attraverso cui sarai in grado di padroneggiare al meglio le dinamiche dei mercati finanziari. Con oltre 10 ore di studio, Professor Pips è il percorso completo che ti porterà a diventare un esperto di trading in più di 140 lezioni.

Diversifica i tuoi investimenti

Un altro dei segreti per investire in maniera efficace è quello di diversificare il proprio portafoglio di investimenti. Che significa? La spiegazione è molto semplice: gli asset su cui hai deciso di investire devono creare un mix di attività eterogeneo in maniera tale da minimizzare il rischio. In questa maniera, non sarai esposto nel caso in cui avessi a disposizione solamente asset molto volatili che saranno calmierati tramite asset meno volatili.

Considera il lungo periodo

Come ogni investimento che si rispetti, a meno che tu non stia facendo solamente speculazione, bisogna guardare il lungo periodo. Ad esempio, devi sapere che alcuni consulenti finanziari suggeriscono di investire in azioni considerando un arco temporale di almeno 5 anni in maniera tale da massimizzare il rendimento che i mercati azionari possono offrire.

I mercati azionari stanno vivendo un periodo particolarmente turbolento durante il 2022, causato dalla crisi energetica e dalla guerra in Ucraina. Tuttavia, ci sono alcuni settori, come quello della salute, che non soffrono di questi periodi di crisi perché le persone si rivolgeranno sempre ad aziende di questo tipo, in un modo o nell’altro.

Inoltre, sebbene le performance passate non siano indicative dei risultati futuri, nel lungo termine gli investimenti hanno sempre la tendenza di sovraperformare l’inflazione.

Investi poco alla volta

Infine, l’ultimo suggerimento che vogliamo darti per investire correttamente e combattere l’inflazione è questo: investi piccoli importi in maniera regolare per sfruttare al meglio gli alti e i bassi del settore. In particolare, ciò significa che alcune volte entrerai quando il mercato è alto, altre quando è basso. In questa maniera sarai in grado di ridurre la volatilità nel lungo periodo e ottenere rendimenti complessivi decisamente più alti.

Conclusioni

Quindi, nel caso in cui tu non abbia già iniziato ad investire in periodi di crisi, sappi che stai perdendo delle incredibili occasioni per guadagnare. Tuttavia, l’investimento migliore rimane sempre su sé stessi. Ecco perché potresti valutare l’ipotesi di seguire un corso ad hoc per imparare in sole 10 ore a padroneggiare al meglio i mercati finanziari e sfruttare gli alti e bassi del mercato forex per guadagnare.

Oltre 500 studenti si sono già affidati Accademia Professor Pips, l’accademia online più completa riguardante il forex trading che ti consentirà di iniziare subito a guadagnare in periodi di crisi e mantenere inalterato il tuo potere di acquisto contrastando l’inflazione.