Come creare outfit diversi con una semplice t-shirt rossa

Il rosso rappresenta il colore di eros e passione e, allo stesso tempo, dell’amore inteso nel senso più romantico. Ha grande personalità e, forse proprio per questo, costituisce uno dei colori più amati, soprattutto dalle donne. Trasmette perfettamente la vitalità e l’energia di chi indossa capi di tale colore, e offre un’intensa idea di calore. Nel campo della moda, riuscire ad abbinare al meglio tra loro i diversi colori non è così facile come si immagina. Ma il rosso, colore caldo e al tempo stesso profondo, si presta ottimamente a numerosi accostamenti. Ecco alcuni suggerimenti per indossare al meglio una t-shirt rossa.

Bianco, nero e grigio : colori ideali da accostare a una maglietta rossa

Un romantico appuntamento serale sarà un’ottima occasione per presentarsi con t-shirt rossa, gonna bianca e scarpe décolleté in pelle di colore beige. La serata sarà pronta a regalare momenti di magia.

Anche il nero si presta benissimo ad apparire assieme al rosso, riuscendo a creare un abbinamento davvero d’effetto. Lo stesso può dirsi del grigio chiaro, capace di porre ancor più in risalto la tonalità della maglia. Quest’ultima, ad esempio, potrà affiancare un cardigan grigio, oppure dei jeans, anch’essi sui toni del grigio. In entrambi i casi, saranno scarpe e accessori neri a completare al meglio il look. A volte è sufficiente un pizzico di fantasia per ottenere un outfit originale in men che non si dica. Questo accade, tra l’altro, scegliendo di indossare una maglietta rossa basic infilata in una gonna a vita alta, completando il look con una camicia o un blazer.