Come eliminare la muffa dalla lavatrice? Il metodo pratico della nonna

L’utilizzo continuo della lavatrice favorisce la formazione della muffa. Questo, ovviamente, comporta conseguenze sia per la biancheria sia per la salute. E allora, a parte l’utilizzo di prodotti chimici appositamente studiati per eliminare questa fastidiosa presenza dal nostro elettrodomestico, esiste anche un procedimento meno conosciuto, ma più salubre, per preservare la lavatrice e anche dei suoi fruitori.

Alcuni accorgimenti per evitare il formarsi della muffa

Intanto è fondamentale lasciare lo sportello aperto quando non è in funzione così da evitare che il ristagno d’acqua favorisca la produzione di muffa, è inoltre opportuno fare periodicamente un lavaggio a vuoto ad alte temperature, con l’aggiunta di candeggina, per igienizzare il cestello. Ma, manutenzione a parte, è possibile adottare un metodo facile e veloce per eliminare la muffa dalla lavatrice.

Bisogna tenere conto che il punto nel quale si forma la muffa con maggiore frequenza è la guarnizione dell’oblò. Occhio, perciò, a tenerla sempre ben pulita. Eventualmente per un po’ di tempo vi siete dimenticati di detergerla, allora bisogna correre ai ripari…

Uno dei rimedi utili per rimuovere la muffa

Basta prendere acqua, bicarbonato, candeggina e essenza di oil tea tree. Nel dettaglio occorre: mezzo bicchiere di candeggina, mezzo bicchiere di acqua, un cucchiaio di bicarbonato e 15 gocce di tea tree oil. Una volta che siete in possesso di tutti gli ingredienti necessari non vi resta che mescolarli insieme passare questo composto nelle aree interessate, possibilmente avendo cura di indossare i guanti e stando attenti a non inalare.

Il composto naturale per eliminare la muffa

Se poi vogliamo escludere completamente composti chimici, allora basta mezzo bicchiere di succo di limone, una tazza d’acqua, mezzo bicchiere di aceto bianco e 15 gocce di tea tree oil. Meglio ancora se una volta mescolati questi ingredienti si inseriscono in uno spruzzino così da poter vaporizzare sulle zone interessate. Una volta spruzzato il composto occorre chiudere la lavatrice per circa 30 minuti e lasciare che la miscela agisca. Una volta trascorso questo tempo, occorre avviare il lavaggio aggiungendo ancora una volta aceto bianco e anche un po’ di detersivo. Al termine del ciclo vedrete che la vostra lavatrice sarà assolutamente pulita e igienizzata.