Come fare per utilizzare al meglio l’Honor 70

Honor 70 è il più recente modello di smartphone messo in commercio dal colosso cinese ed è uno dei telefoni più interessanti tra quelli presenti in circolazione.

Le motivazioni sono presto dette: oltre ad essere incredibilmente bello da vedere, complice un design ricercato e raffinato, l’Honor 70 è dotato di hardware e funzionalità in grado di risultare molto interessanti per l’utente medio.

All’interno di questo articolo cercheremo di spiegare quali sono secondo noi le cose da fare per poter utilizzare al meglio questo nuovo smartphone di Honor, cercando di concentrarci sulle funzioni più interessanti e sulle sue caratteristiche migliori.

Foto e video intelligenti

La fotocamera impressionante

Il mondo della fotografia e dei video ha acquisito un’importanza sempre maggiore all’interno del contesto della telefonia mobile in praticamente tutto il mondo. La connessione ad internet perenne permette ad ognuno degli utenti di esprimere la sua creatività nella maniera che preferisce, pubblicando foto e video sui social.

Avendo in mente la presenza di questa necessità, l’Honor 70 è stato realizzato avendo ben chiaro in mente la necessità di ottenere materiale di qualità: la presenza dell’HONOR Image Engine è quindi un toccasana. Questo algoritmo elabora le RAW scattate dalla fotocamera posteriore, dotata di un potente sensore Sony, l’IMX800.

Dov’è possibile ottenere il massimo da questo algoritmo di elaborazione foto? Nelle foto notturne o controluce! Grazie alla modulazione dei parametri, rimasti intatti nel formato RAW grazie all’assenza di compressione, Honor Image Engine è in grado di fare veri e propri piccoli miracoli dando quindi modo all’utente di utilizzare più liberamente il suo smartphone per ottenere delle foto.

Una ripresa, due video

Una delle funzioni più utili dell’Honor 70 è la presenza della Solo Cut Mode. Da molti esperti di tecnologia questa funzione è stata definita come lo strumento definitivo per chi crea vlog ed in generale realizza video con il suo telefono cellulare.

La motivazione è molto semplice: la solo cut mode permette di ottenere due video da una stessa ripresa: in un video l’aspect ratio è verticale mentre in un altro è orizzontale.

Entrambi i video vengono catturati a 1080P, con effetti di bellezza integrati e con algoritmo EIS attivato: in questa maniera non c’è nemmeno bisogno di fare troppa post produzione sul contenuto che si vuole portare.

Tanta potenza a richiesta

Ci sono molti tipi di persone diverse che possono utilizzare uno smartphone: c’è chi con il telefono lavora e chi invece preferisce utilizzarlo per i social network. In entrambi questi casi la potenza necessaria per poter eseguire tutte queste azioni nella maniera migliore non è molta: sono attività di routine che anche un telefono di fascia bassa dovrebbe essere in grado di fare.

Un altra categoria di persone, molto importanti ormai per le aziende, è rappresentata dai videogiocatori. Il mercato dei videogiochi per smartphone è piuttosto florido e sempre più aziende puntano ad accontentare gli interessati con funzioni ad hoc.

Honor non è da meno grazie alla presenza di Turbo X, sia nella sua versione OS Turbo X che nella versione GPU Turbo X. Queste modalità di utilizzo obbligano, rispettivamente, processore e processore grafico ad erogare maggiore potenza; in questa maniera si limitano i rallentamenti in favore di una maggiore fluidità ed una maggiore ottimizzazione.

La modalità si può attivare comodamente dalla dashboard attraverso uno dei tasti personalizzabili li presenti e richiede davvero pochi secondi per poter essere richiamata; un’esperienza utente degna di nota.

Conclusioni

Honor 70 è un telefono con caratteristiche e funzionalità davvero interessanti che attireranno l’attenzione di tantissima utenza con il rilascio ufficiale. Chi vuole acquistare honor 70 in italia farà bene a conoscere le funzioni nascoste dietro l’ottimizzazione di foto e video o la potenza roboante di CPU e GPU, così da poter sfruttare al massimo lo smartphone.