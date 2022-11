Come i valori possono migliorare la nostra vita: il TEDx di Eros Peronato

Che cos’è che ci dà equilibrio nella vita, sia privata che imprenditoriale? Cosa ci spinge a prendere la direzione giusta, senza affanno, raggiungendo ciò che davvero conta?

Sono i nostri valori, la forza più grande che ci sostiene nell’affrontare le sfide e nella scelta della strada da percorrere, aiutandoci ad essere pienamente felici.

Ne è profondamente convinto Eros Peronato, classe 1968, imprenditore con una laurea in economia, quattro lingue parlate in modo fluente e tanti viaggi nel mondo. Il suo sogno più grande è quello di creare un mondo migliore grazie alle imprese.

Oggi lo fa di mestiere in qualità di amministratore delegato di Amajor SB, dove entra nel cuore delle aziende per aiutarle a crescere con efficienza, generando un Bene Sociale Condiviso.

Il suo percorso per arrivare fino a qui non è sempre stato semplice e lineare.

Eros ha raccontato la sua storia lo scorso 11 settembre a TEDxAlberoni – evento dedicato alla condivisione di idee innovative – in un emozionante talk dal titolo “La rotta dei valori” (puoi vedere qui il video del TEDx).

Tutto parte da questo: spesso ci affanniamo a cercare nella direzione sbagliata, quando invece la strada giusta è già dentro di noi.

Scoprirla si rivela un vero e proprio viaggio.

Quella di Eros da storia personale diventa una storia universale, capace di toccare le corde più intime di tante persone e tanti imprenditori. Fin da giovanissimo, matura una grande volontà: mostrare al mondo di riuscire a realizzare qualcosa. Da lì, inizia un percorso fatto di studi, università, viaggi e tanta energia per sentirsi ogni giorno più realizzato. Tutto, però, restando sempre focalizzato unicamente nel successo personale, nell’avere; un verbo, questo, che all’epoca ricopre per Eros un ruolo centrale.

Le cose cambiano nel 2010, quando incontra Flavia Fabris, oggi amica, sorella, socia al suo fianco in Amajor; questo momento rappresenterà la vera svolta e aiuterà Eros a rimettere insieme, finalmente in un nuovo ordine, tutti i pezzi della sua vita.

È così che comprende come ciò che desiderava fin da bambino, non era ciò che aveva finora ottenuto. E soprattutto, non era la persona che avrebbe voluto diventare, troppo focalizzato sull’ottenere, sull’avere, anche forzando gli altri. Tutta quell’energia era diventata un male, non un bene.

La direzione era sbagliata. Ma come trovare quella giusta?

Eros, grazie a Flavia, decide di guardarsi dentro e ripartire da qualcosa di apparentemente semplice, eppure potentissimo: i suoi valori, quelli che nascono dal cuore. Un percorso che ci mette di fronte allo specchio, senza filtri né maschere, faticosissimo ma che nasconde un premio straordinario: ritrovare autenticamente noi stessi. Non sempre siamo pronti a conoscerci in maniera così intima, sincera e trasparente, o magari vorremmo e non sappiamo come fare, ma è il solo modo per operare un cambiamento straordinario.

Senso di protezione, libertà, forza: sono questi i valori che Eros riscopre dentro di sé, che lo cambieranno come persona rendendolo un uomo e un imprenditore migliore, capace di affrontare anche le sfide più grandi.

Questo è l’immenso potere dello scambio valoriale. Siamo tutti alla ricerca di un valore capace di guidarci, da condividere con le persone che ci stanno accanto, nella vita e in azienda. Ecco perché quello che in Amajor viene chiamato allineamento valoriale, vissuto in maniera sincera da tutte le persone all’interno di una realtà aziendale, è così potente. Grazie a questo, l’impresa sviluppa in modo impensabile la propria efficienza e le persone possono esprimere al massimo le loro potenzialità, lavorando con piena soddisfazione.

La rotta più bella, più forte, più emozionante, è quella che abbiamo dentro di noi, che ci fa amare ciò che stiamo facendo.

Questa è la nostra identità. Solo da qui, forti di quei valori che guidano le nostre azioni, possiamo mettere a terra un percorso di crescita personale e professionale, aprendo la strada allo sviluppo sano delle imprese che abbiamo creato, guadagnando un equilibrio che si esprime in tutte le direzioni della nostra vita!