Come lavare i cuscini in lavatrice senza rovinarli? Trucco della nonna

Da più parti viene evidenziata l’importanza di tenere sempre ben igienizzato il letto, attraverso il lavaggio periodico delle lenzuola, arieggiando spesso la stanza e non di meno tenendo igienizzato e pulito anche il cuscino. Non significa semplicemente cambio delle federe che, ovviamente, deve avvenire ogni volta che si cambiano le lenzuola se non più spesso, ma anche lavaggio del cuscino dove poggiamo la testa e che è più esposto alla polvere e anche al sebo di pelle e capelli.

Prima di lavare i cuscini verificare il materiale con cui sono fatti

Potrebbe sembrare un’attività semplice da assolvere, eppure occorre tenere nella dovuta considerazione una serie di fattori. Primo tra tutti il materiale del quale il cuscino è fatto, questo per scegliere il lavaggio più adatto che può avvenire anche in lavatrice. Immancabilmente è opportuno leggere le indicazioni riportata sull’etichetta per non incorrere in errori grossolani. Se c’è il simbolo della vaschetta, senza la croce sopra, allora si può tranquillamente inserire il cuscino nella lavatrice. Mentre se c’è il simbolo della vaschetta con una mano allora il lavaggio deve essere effettuato a mano.

A seconda del materiale si sceglierà un diverso tipo di lavaggio

Teniamo presente che il guanciale può essere composto di diversi materiali: in lattice, in piuma d’oca, sintetici o anche in poliestere e memory foam. A seconda dei casi si utilizzerà una procedura diversa. Intanto in tutti i casi è opportuno passare un panno umido sul cuscino o anche una spazzola. Solo a seguire, se possibile, si inserisce nel cestello della lavatrice preferendo un programma di lavaggio per capi delicati a basse temperature, con una centrifuga a mille giri.

Come si procede

La regola generale può subire modifiche nel caso si tratti di un guanciale sintetico. Il ciclo di lavaggio deve essere a 30 gradi e la centrifuga a 600 giri, non eccedendo con il detersivo. Con i cuscini in piuma d’oca deve esserci una particolare attenzione. In assoluto è preferibile il lavaggio a secco, ma qualora si opti per quello in lavatrice utilizzare basse temperature, possibilmente il lavaggio ‘anti-piega’. Il memory foam, infine non va lavato. Infatti questo specifico tipo di cuscini hanno una fodera che può essere facilmente rimossa e lavata a parte.