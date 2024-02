Come liberarsi velocemente dei piccioni dal tetto o dal balcone

I piccioni sono simpatici animali che è facile trovare soprattutto nelle piazze delle grandi città in cerca di residui di cibo o di qualche persona di buon cuore che porta loro molliche di pane. Non è difficile trovarne anche sui tetti delle abitazioni, dove nidificano, seppure in questo caso il fastidio potrebbe essere causato non semplicemente dal loro continuo tubare, ma da considerevoli danni che provocano alle strutture.

Non solo i loro escrementi possono provocare danni al tetto, o alle strutture, in quanto si tratta di sostanze estremamente acide, ma la loro presenza può creare difficoltà di manutenzione dell’immobile. Tutto questo comporta un aggravio di lavoro e, quindi, di spese per la manutenzione delle case. Il modo per liberarsi di questo problema, senza danneggiare i nostri cari amici piccioni c’è…

Il primo rimedio per allontanare i piccioni

Andiamo a scoprire uno dei rimedi per allontanare questi uccelli dalle nostre abitazioni. Prendere mezzo litro d’acqua, aggiungerci un cucchiaio di cannella, unire poi un cucchiaio di pepe di cayenna o di pepe nero, versare anche mezzo litro di aceto bianco e mescolare bene tutta la soluzione fino ad avere un liquido omogeneo. Ovviamente è possibile anche prevedere di produrre un quantitativo superiore a questo se necessario, per versarlo poi su grondaie e tetto oppure è possibile filtrare il liquido e spruzzarlo dove sono i piccioni. I prodotti utilizzati hanno funzioni repellenti per questi uccelli che tenderanno ad allontanarsi.

Altro metodo che allontana gli uccelli senza provocare loro conseguenze

Un altro metodo consiste nel posizionare su tetto e gronde una sorta di pettine con aghi rivolti verso l’alto. Uno strumento che può essere acquistato o realizzato in casa con una tavoletta di legno alla quale verranno attaccati chiodi abbastanza lunghi da superare lo spessore della tavoletta che viene poi incollata su tetti o finestre per impedire che i piccioni possano agevolmente poggiarsi o fare il nido. Gli animali non si faranno male, semplicemente non potranno atterrare e muoversi e quindi sceglieranno altri posti nei quali nidificare.

I riflessi di luce li spaventano e li fanno andare via

Il terzo metodo consiste nel prendere un CD e legarlo a una corda o a un gancio e appenderlo nei luoghi in cui si trovano i piccioni. Il Cd si muovere anche con una leggera brezza provocando riflessi di luce in tutte le direzioni. Proprio questi riflessi di luce sempre in posti differenti provocherà confusione anche paura nei piccioni che tenderanno a stare lontani.

Ciascuno dei tre rimedi esaminati sono efficaci per motivi differenti, ma all’occorrenza possono essere utilizzati anche tutti e tre insieme per essere ancora più certi di raggiungere il risultato sperato