Come mantenere le vostre tende perfettamente bianche, pulite, e profumate

Le tende sono un elemento di arredo che impreziosisce casa, oltre a proteggere dai raggi del sole nelle ore più calde della giornata e anche da eventuali occhi indiscreti dei vicini. Ma trattandosi di complementi d’arredo sono costantemente in bella mostra e, quindi, soggette alla polvere, agli odori e ai vapori di cucina che le fanno ingiallire o ingrigire. Questo significa che vanno lavate periodicamente anche se non tutti conoscono un rimedio efficace per farle tornare pulite come appena comprate. Spesso si cercano negli scaffali dei supermercati prodotti ad hoc che comunque lasciano insoddisfatti, quando invece, il rimedio più efficace è a portata di mano e non ce ne rendiamo neanche conto.

Come sempre il segreto c’è, non resta che scoprirlo. Prima di tutto, per non perdere i gancetti che sono applicati alle tende, ripiegare il bordo e arrotolarlo così da portelo inserire in un calzino. Ora le tende sono pronte per essere messe nel cestello della lavatrice per il lavaggio.

Due i prodotti preziosi per un lavaggio perfetto delle tende

Ecco che diventano indispensabili due prodotti che contribuiranno a garantire il buon risultato e quando saprete di cosa si tratta resterete estremamente sorpresi. Per arrivare a ottenere tende bianche occorrono due ingredienti. Il primo è l’aspirina. Due compresse di aspirina, infatti, vanno inserite all’interno del cestello prima di avviare il ciclo di lavaggio.

Il trucco che vi sorprenderà

Ma il trucco per riuscire a ottenere un invidiabile risultato non finisce qua. Se avete in casa una bustina di lievito scaduta è il momento di utilizzarla. Versatela nel cassetto del detersivo. Aggiungere poi il detersivo liquido e programmare la lavatrice sul lavaggio a mano. Già una volta terminato il ciclo vi renderete conto che le vostre tende sono tornate di un bianco brillante.

Due semplici ingredienti e il risultato è garantito

Non vi resta che appenderle e godervi il risultato ottenuto solo grazie a due ‘ingredienti’ che tutti hanno in nei cassetti. I segreti per tenere pulita la vostra casa sono davvero tanti. Tutti rimedi che fanno ricorso a elementi presenti in tutte le abitazioni e che garantiscono un sorprendente risultato. L’impegno come avete visto è relativo, perché non viene richiesta una particolare proceduta, ma semplicemente l’aggiunta di aspirina e lievito in polvere. Non resta che provare e verificare la buona riuscita dell’esperimento.