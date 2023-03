Come organizzare il matrimonio perfetto senza stress

Il matrimonio è un rito molto tradizionale, che col tempo ha conosciuto declinazioni sempre più sofisticate, tanto da richiedere spesso l’intervento di un team di professionisti per la buona riuscita dell’evento.

Il detto recita che “ci si sposa solo una volta” e quella volta deve essere davvero memorabile, almeno per gli sposi. Se poi lo è anche per gli invitati, così che possano ricordarlo con piacere per molto tempo e apprezzare l’impegno profuso dagli sposi per tutti i preparativi, è sicuramente una vittoria e una soddisfazione in più. Oggi, organizzare un matrimonio è un lavoro assai più impegnativo rispetto al passato.

Ci sono molti più dettagli a cui prestare attenzione, tante cose a cui pensare e tutto mentre ci si dà da fare per iniziare una nuova vita con la propria dolce metà.

Se non ci si organizza per tempo, almeno con le prenotazioni più importanti, il rischio di farsi prendere dallo stress, travolgere dagli eventi e farsi sfuggire qualcosa è alto.

Vale la pena, quindi, provare a stilare un elenco di tutto ciò che c’è da fare, almeno sommario, per riuscire a pensare a tutto, nei tempi giusti, compiendo un passo alla volta e senza stressarsi troppo.

La scelta dell’abito

Scegliere l’abito da sposa, ma anche da sposo, non è certo tra le prime cose a cui pensare, ma se non lo si affronta nel modo migliore può diventare un vero grattacapo.

Al di là delle prime prove che possono far sfuggire qualche lacrimuccia, diventa velocemente una questione di gusti, consigli, adeguatezza rispetto al contesto.

Di luoghi e atelier in cui cercare quello giusto, ce ne sono davvero tanti. Si pensi solo a quanti negozi di abiti da sposa a Roma, Bologna, Milano, Torino ci sono oggigiorno. Organizzare una cerimonia in una grande città, senza dubbio offre una maggiore scelta, ma può anche essere dispersivo. Come scegliere, allora, quello giusto?

Le regole da seguire sono principalmente tre. Propendere per le linee che esaltano la figura del proprio fisico e mascherano i difetti, essere coerenti con il tema scelto e seguire il proprio cuore. Quando si ha indosso quello giusto, lo si capisce subito, senza troppi pensieri.

Musica e location

Spesso la scelta dei brani e del complesso che dovrà occuparsi dell’intrattenimento musicale viene lasciato alla fine e al caso soprattutto. Certo non è tra le priorità, rispetto alla sala, alla scelta della data o dell’abito, ma se si vuole fare bella figura con i propri invitati, allora bisogna creare prima di tutto i presupposti per farli divertire. E questo, nella maggior parte delle volte, vuol dire buona musica e tanto coinvolgimento.

La scelta della location è importante, poi, per tanti motivi. Innanzitutto, è il luogo il cui si trascorrerà tutta la giornata dell’evento, deve quindi essere gradevole, confortevole, con un servizio ben curato e attento agli ospiti e alle esigenze degli sposi. Meglio se dispone anche di uno spazio verde in cui scattare alcune foto del servizio.

Insieme, questi due elementi possono svoltare le sorti della festa e renderla memorabile o semplicemente banale e noiosa.