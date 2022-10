Come organizzare la postazione da lavoro a casa

Molte aziende durante la pandemia hanno dovuto prendere seri provvedimenti per mettere in sicurezza i dipendenti e molte hanno optato per la modalità in smart working. Il lavoro da casa ha avuto successo, così tanto che ancora adesso viene adottata come soluzione a tempo pieno, altre volte invece viene preferita la modalità ibrida. Ad ogni modo, le persone che lavorano da casa hanno dovuto organizzarsi, investendo su accessori di qualità per l’home office. Da sedie ergonomiche a scrivanie e secondi schermi per lavorare al PC, sono diverse le cose a cui bisogna pensare per poter lavorare da casa in tutta comodità. Per una guida al risparmio consulta il Blog di Promoqui, che può darti consigli utili su cosa inserire nella lista dei desideri. Lavorare da casa ha tanti vantaggi (non dover prendere i mezzi, avere più tempo per sé e la famiglia) ma tante persone rischiano di creare danni alla propria salute senza una buona scrivania. C’è chi lavora dal letto o dal divano, chi invece tiene gli schermi troppo vicini agli occhi, andando incontro ad una serie di problematiche non indifferenti. Di seguito vediamo come organizzare la postazione di lavoro ideale per lavorare comodamente da casa. La scrivania

Quando si lavora da casa è importante investire in una buona scrivania all’altezza giusta, che ci permetta di avere una giusta postura. In base allo spazio che hai a disposizione dovrai scegliere la scrivania più adatta, l’importante è che sia comoda e spaziosa. Prima di acquistarla possiamo valutare tutto ciò che dobbiamo appoggiare, così da valutare che ci stia tutto. Chi ha poco spazio solitamente opta per delle mensole, in modo da ottimizzare anche lo spazio del muro. Esistono scrivanie a scomparsa, dall’altezza variabile, minimali oppure dallo stile classico, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. La sedia

Per lavorare in smart working è necessario utilizzare una sedia ergonomica, comoda e girevole. Non può mancare il comfort ma bisogna anche pensare alla propria salute. Una sedia standard a lungo andare può creare gravi danni alla nostra schiena e farci stancare di più durante la giornata. L’ideale è scegliere una sedia con schienale alto, avvolgente e non troppo rigida, con braccioli regolabili e con le rotelle, così da potersi muovere facilmente per la stanza. Dato che non tutti si possono permettere una scrivania su misura e personalizzata, possiamo acquistare una sedia regolabile in altezza, così da adattarla all’altezza del piano di lavoro, tenendo una buona postura. La luce

Avere una buona luce nella stanza è fondamentale se si lavora al PC. Se la nostra stanza ha molte finestre riusciamo ad ottenere la luce naturale, ma se così non fosse allora dovremmo provvedere con la luce artificiale. Se non abbiamo abbastanza spazio sulla scrivania per posizionare una lampada si può optare per una lampada da terra o a pinza, da attaccare alla mensola. In questo modo possiamo sfruttare al massimo lo spazio circostante e rendere più accogliente la postazione di lavoro. La cassettiera