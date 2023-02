Come organizzare un baby shower perfetto

Quando una donna sta per diventare mamma, il baby shower è senza dubbio un momento speciale. Si tratta di una festa, diventata popolare in Italia sulla scia della tradizione anglosassone, che permette di far sentire la futura mamma circondata da quel senso di solidarietà e condivisione che, oggi come oggi, è molto meno presente rispetto al passato, quando attorno alla partoriente e futura puerpera c’era una forte rete di aiuto.

Organizzato quasi sempre da sorelle o amiche, il baby shower richiede l’attenzione ad alcuni dettagli. Ecco i principali.

Il momento giusto

Il momento giusto per l’organizzazione del baby shower è generalmente dopo la venticinquesima settimana di gravidanza. Si tratta di un periodo in cui, nella maggior parte dei casi, la futura mamma ha superato i principali rischi della gestazione. Nel contempo, però, l’arrivo del piccolo è ancora abbastanza lontano da permettere alla gestante di vivere dei momenti di svago con le persone a lei care.

La scelta dei regali

Durante il baby shower, è usanza il fatto di consegnare alla futura mamma dei regali. Premettendo il fatto che la scelta specifica dei doni dipende dai gusti della donna in dolce attesa, ricordiamo l’esistenza di alcune tipologie di regali valide per quasi tutte.

Tra queste, è possibile citare la torta di pannolini, sempre gradita in quanto vede al centro dell’attenzione una voce di spesa tra le più onerose per le neomamme. Anche gioielli come il bracciale con incisione con il nome del piccolo in arrivo hanno sempre il loro perché.

Area giochi per i bambini

Quando si organizza il baby shower per una donna in dolce attesa, è importante considerare anche il numero di bambini piccoli che parteciperanno al seguito delle loro mamme. In alcuni casi, può essere necessario scegliere una location caratterizzata da uno spazio da utilizzare come area giochi.

Scambio di vestitini? Sì, grazie!

Se si ha l’animo particolarmente sostenibile, quando si organizza il party per il baby shower di un’amica è il caso di informarsi in merito alla possibilità di allestire un’area dedicata allo scambio di vestitini. I capi di abbigliamento per i bambini piccoli hanno spesso costi ingenti e durano poco in quanto i bimbi crescono in fretta. Se si hanno amiche con figli di età affini, scambiarsi abiti e accessori dei piccoli è una straordinaria occasione di risparmio e di rispetto per l’ambiente.

I giochi

I giochi hanno un ruolo fondamentale nel corso del baby shower. In questo caso, quello che conta è dare spazio alla creatività. Si può, per esempio, invitare gli invitati a indovinare la circonferenza della pancia della futura mamma. Un altro gioco molto popolare è la gara di cambio del pannolino.

Bomboniere

Anche in occasione del baby shower, è il caso di predisporre dei piccoli doni come forma di ringraziamento per gli invitati. Le bomboniere sono la soluzione più apprezzata. Di che colore scegliere i confetti? Non ci sono regole particolari al proposito. Si può, per esempio, orientarsi verso il rosa o l’azzurro sulla base del sesso del bebé se già lo si sa. In generale, si tende sempre a scegliere confetti con tinte pastello.

L’importanza delle foto

Il baby shower è un evento a dir poco speciale, il primo vero e proprio momento di festa per il piccolo. Alla luce di ciò, è fondamentale fare di tutto per immortalarlo al meglio. Si può chiamare un fotografo specializzato, oppure optare per il fai da te. A prescindere dalla scelta che si fa, una buona idea è quella di predisporre degli angoli ad hoc per gli scatti.

Cornici giganti e allestimenti con palloncini colorati – sulla cromia non ci sono indicazioni specifiche da seguire esattamente come nel caso dei confetti per la bomboniera – sono dettagli che caratterizzano tantissimi baby shower.