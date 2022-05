Come posso arricchire la mia esperienza di gioco?

Vuoi fare di meglio nella prossima partita? La pratica aiuta molto, è vero, ma a volte non ti basta per conquistare tutti i tuoi obiettivi, sconfiggi quindi i tuoi nemici o scopri nuovi titoli. Il team di Eneba, il marketplace preferito dai videogiocatori, propone delle soluzioni innovative e intelligenti che sono ovviamente digitali! Cose come abbonamenti e carte di gioco sono opportunità per chiunque desideri ricevere dei videogiochi extra, degli oggetti rari, accesso al multiplayer online e così via.

Il tempo libero è per il gaming

I videogiochi sono vari al punto che probabilmente ogni persona ci troverebbe qualcosa di interessante. Vuoi fare sport? Hai Switch Sports che è appena uscito, FIFA 22, NBA 2k22. Ti piacciono gli sparatutto e le battaglie? Ti presentiamo la triade leggendaria composta da Halo Infinite, CS: GO e Call of Duty. Non sei sicuro di quale sia il tuo genere ma ti piace la musica e il ballo? Just Dance potrebbe essere quello che stai cercando!

Puoi acquistare tutti questi giochi o servizi, abbonamenti di qualsiasi tipo in questo momento, indipendentemente da dove ti trovi. Come farlo? Grazie a Eneba! I beni digitali sono facilmente raggiungibili, sempre con te, senza limitazioni. Lo sapevi che è anche un qualcosa di sostenibile? I giochi digitali sono gli unici che non causano alcun ulteriore spreco derivante dal trasporto o dalla produzione.

Panoramica dei giochi per Nintendo Switch nel 2022

Dopo aver menzionato Switch Sports, non dovremmo ignorare il fatto che Switch Sports è stato uno dei lanci Nintendo più attesi quest’anno. Il gioco ha attirato così tanta attenzione a causa della sua diversità. Comprende 6 diversi giochi sportivi tra cui possiamo trovare pallavolo, badminton, bowling e altri. Tieni d’occhio il gioco perché si dice che questo autunno aggiungerà un gioco sportivo extra!

In realtà, i giochi per Nintendo Switch sono particolarmente apprezzati dalla loro coerenza con le loro serie di giochi più importanti e importanti come Mario Kart, Lego: Star Wars e Pokemon. Il 2022 non fa eccezione a questa regola. Ora puoi divertirti con tutti e tre: Pokémon: Legends Arceus, Lego Star Wars: The Skywalker Saga e Mario Kart 8 Deluxe: Booster Pass.

Dopo aver menzionato Switch Sports, non dovremmo ignorare il fatto che il gioco ha attirato tantissima attenzione a causa della sua diversità. Comprende 6 diversi giochi sportivi tra cui possiamo trovare pallavolo, badminton, bowling e altri. Tieni d’occhio il gioco perché si dice che questo autunno si aggiungerà un gioco sportivo extra!

In realtà, i giochi Nintendo Switch sono particolarmente apprezzati anche da i più grandi. Tra i più importanti titoli troviamo Mario Kart, Lego: Star Wars e Pokemon. Il 2022 non fa eccezione a questa regola. Divertiti con tutti e tre: Pokémon: Legends Arceus, Lego Star Wars: The Skywalker Saga e Mario Kart 8 Deluxe: Booster Pass.

Somiglianze e differenze tra Roblox e Fortnite

Non ci sono così tanti titoli importanti a cui possiamo giocare gratuitamente. Probabilmente possiamo contarli con le dita. Indipendentemente da ciò, tutto dipende anche da diversi fattori: se hai un abbonamento ad un console, alla console stessa e al tipo di giochi che ti piacciono. Alcuni giochi sono Roblox e Fortnite.

Fatti apposta per giocatori di diverse fasce d’età e preferenze, entrambi i giochi hanno mostrato un immenso successo. Tuttavia…

Fortnite è un gioco di sopravvivenza, che inizialmente ti coinvolgerà perché vorrai essere l’unico a sopravvivere… tra i 100 giocatori da tutto il mondo. Per renderlo più avvincente, il gioco non smette mai di aggiornarsi. Sapevi che il titolo ha 3 capitoli composti da 20 stagioni? Pertanto, la trama, il paesaggio, tutto varia in ogni nuova stagione. Inoltre, potrai cambiare la tua skin Fortnite quando e come vorrai.

Roblox, d’altra parte, è un vero e proprio ecosistema, secondo i suoi creatori. Roblox comprende diversi giochi creati da altri giocatori. Sapevi che potrai crearne anche tu stesso? Sì, con un po’ di Robux – valuta virtuale di Roblox, potrai avere tutto per te – server privati, strumenti, skin e così via.

Non smettere mai di esplorare i giochi, non importa se è l’unico videogioco che ami. Le opportunità digitali sono qui per renderti le cose più facili: migliori, più veloci e più forti (proprio come nella canzone di Kanye!).