Come prendersi cura di un Golden Retriever

I nostri amici a quattro zampe hanno esigenze diverse in funzione della razza a cui appartengono. Tra i più semplici da gestire, poi, i Golden Retriever spiccano per energia e affettuosità. Questa tipologia di cani non necessita, quando l’esemplare è in salute, di cure particolari, oltre ad una buona alimentazione, alla compagnia e all’amore che meritano. Oltre a questo, eseguire i check regolari dal veterinario ed avere una routine di esercizio fisico potrebbe aiutare notevolmente il pet durante la crescita.

Nelle prossime righe, invece, ci focalizzeremo su tutte le info utili per prendersi cura di un Golden Retriever nel migliore dei modi: dall’alimentazione all’igiene e l’attività fisica oltre, ovviamente, a tutto l’affetto che gli animali meritano a prescindere dalla razza e dall’età.

Come gestire la routine alimentare di un Golden Retriever

Uno dei primi, importantissimi, aspetti da chiarire quando si parla di cura del cane è, ovviamente, la routine alimentare. Per quanto riguarda i Golden Retriever, i cuccioli non ancora svezzati dovranno, ovviamente, ricevere il latte della madre, oltre ai nutrimenti necessari provenienti dalle fonti di cibo che il veterinario consiglia. I pasti vanno alternati, in termini di quantità e frequenza alla cadenza con cui la madre li allatta, quando si possiede una cucciolata.

Per quanto riguarda, i Golden Retriever svezzati, invece, la loro dieta dovrà essere ben bilanciata, includendo tutte le sostanze nutritive di cui hanno bisogno. Sono diverse le scuole di pensiero riguardanti la tipologia di cibo: dalle crocchette agli alimenti preparati dal padrone. Comunque sia, i cuccioli mangiano, generalmente, tre o quattro volte al giorno, mentre gli adulti, due. Gli orari dovranno essere fissi, in modo da aiutarli nella digestione, mentre l’idratazione dovrà essere costante e monitorata, specie nei cuccioli.

Quando si cambia cibo, specie durante la crescita, poi, sarà molto importante mischiare crocchette per cuccioli e per adulti, in modo da abituare il cane al nuovo cibo più facilmente. Per quanto riguarda le quantità, queste dipendono molto dallo stile di vita dell’animale e dall’esercizio fisico svolto dal cane.

L’igiene del cane

Per quanto riguarda la cura del pelo, i Golden Retriever non necessitano di tagli, ma hanno bisogno frequentemente di essere spazzolati con una spazzola a setole metalliche. Il pelo dei Golden Retriever è un fattore molto importante per decretarne la lo stato di salute. Se l’animale perde troppo pelo o presenta buchi, allora sarà fondamentale rivolgersi a un veterinario.

I Golden Retriever, poi, vanno lavati quando sono sporchi con uno shampoo per cani. È opportuno evitare bagni frequenti per non danneggiare la loro pelle o il pelo. Utilizzare uno shampoo a secco potrebbe essere un modo efficace per pulire il cane con maggiore frequenza. I Golden Retriever tendono ad avere malattie della pelle, per cui è bene controllarla scrupolosamente durante ogni sessione di pulizia.

Prendersi cura di un Golden Retriever con l’attività fisica

Ciò che non deve mai mancare per un Golden Retriever è la compagnia. L’attività fisica unita alle attenzioni sufficienti, quindi, renderanno il cane felice ed in salute, sia dal punto di vista fisico che sul fronte psicologico. Si tratta, inoltre, di cani molto socievoli e, per questo, è opportuno che si interfaccino con altri cani sin da cuccioli.