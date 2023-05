Come rinvigorire un rapporto di coppia

Aprendo il dizionario alla parola “amore” troviamo la seguente definizione: “sentimento di viva affezione verso una persona che si manifesta come desiderio di procurare il suo bene e di ricercarne la compagnia”. Chiunque di noi, perlomeno una volta nella vita, avrà provato questo sentimento nei confronti di un’altra persona. Ma l’amore, così come inteso nella definizione della Treccani, viene concepito in egual misura anche dopo tanti anni di relazione?

A questa domanda, per quanto ovvio, ognuno di noi darà una risposta differente. Non c’è alcun dubbio, tuttavia, come il passare del tempo possa, in talune circostanze, essere una sorta di nemico che si annida all’interno della coppia, facendo affievolire l’amore, trasformandolo, talvolta, in una sorta di routine con poco trasporto emotivo.

Evitare che il rapporto cade nel vortice dell’annosa routine quotidiana

Come svariati studiosi affermano, la routine di coppia è il nemico numero uno di una relazione, che porta, poi, i soggetti facenti parte della coppia ad allontanarsi l’un l’altro in modo quasi silenzioso, poco alla volta, accorgendosi solo dopo svariato tempo che la relazione, ormai, vive uno stato di profondo distacco, in alcuni casi addirittura malessere.

E’ opportuno, di conseguenza, che il “lui” e la “lei” di una coppia prendano coscienza immediatamente che la relazione stia prendendo una china negativa, cercando di mettere in atto tutte quei comportamenti virtuosi che siano in grado, realmente, di riportare la vita di coppia agli antichi splendori, quando la parola “amore” regnava sovrana.

Per farlo, ovviamente, è necessaria che la volontà sia comune, entrambi desiderosi di ritrovare quella felicità ed unità di intenti che avevano sancito l’inizio del percorso di vita comune. Tutto, inevitabilmente, parte da una parola magica, che nei rapporti di lunga durata, non di rado, si affievolisce col passare del tempo: dialogo.

Dialogo e fiducia: elementi che non possono essere assenti in una relazione sana

Dialogo costruttivo, non impositivo, che si traduce nella capacità non solo di esporre i propri pensieri o desideri, ma di ascoltare anche le parole del/della partner senza pregiudizi: chi si pone in modo perentorio non dando la possibilità, in alcun modo, al partner di poter “replicare” o esprimere quel che pensa, non sta facendo sicuramente il bene della coppia. Anzi, rischia di aggravare ulteriormente la situazione.

Il dialogo, quindi, è il primo step inevitabile per dare nuovamente linfa vitale alla relazione. E ambo le parti devono essere disposte a raggiungere una sorta di “compromesso”, facendo ben presenti le proprie considerazioni ed accogliendo, al tempo stesso, quelle del partner. Dal dialogo, poi, deve nascere un sentimento di reciproca fiducia da parte di entrambi.

La fiducia, d’altro canto, è un requisito essenziale della vita di una coppia: senza di essa, il rapporto rischia di andare in frantumi. Esistono persone, infatti, che sopportano la mancanza di fiducia del partner per svariati anni, ma poi, inevitabilmente, crollano e decidono di chiudere la relazione.

Alimentare il desiderio della coppia

Se non avete fiducia del vostro partner, meglio interrompere direttamente la relazione: oltre al malessere che provocate nell’altra persona, vivrete una situazione personale dal punto di vista psicofisico estremamente negativa. Dialogo e fiducia, quindi, sono fondamentali in un rapporto di coppia: senza di essi, la coppia “scoppia”.

La vita della coppia, tuttavia, va alimentata anche nel quotidiano, con piccoli o grandi gesti, facendo sentire la propria vicinanza al partner sotto mille aspetti. Dimostrare di “esserci”, in particolar modo per il genere femminile, è di fondamentale importanza: una telefonata, un messaggio carino in chat o sui social, sono alcuni dei piccoli esempi di come far sentire la propria vicinanza anche nei momenti in cui, ahinoi, non possiamo essere vicini fisicamente al nostro/a partner.

Decidere di ravvivare la relazione di coppia, come ben esplicato su Lovemysenses.com, richiede quindi alcuni piccoli accorgimenti che riguardano il benessere della stessa e non solo. Per amare è necessario “amarsi”, prendersi cura di noi per il bene nostro e della persona con la quale condividiamo questo straordinario cammino chiamato “vita”, dove non deve mai mancare anche il desiderio intimo di stare col proprio partner.