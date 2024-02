Come riparare una cerniera rotta con il trucco che mi ha rivelato il mio amico sarto

Cerniera rotta, a chi non è mai capitato di fare i conti con questo fastidioso problema? Tuttavia non bisogna disperare. Esiste un modo, facile e veloce, per rimediare. Ecco cosa vi servirà.

I rimedi fai-da-te a volte sono la miglior soluzione di fronte ai comuni problemi domestici. Certo, non sempre è possibile farlo – nei casi in cui non sappiamo dove mettere le mani è sempre d’obbligo rivolgerci a dei professionisti – ma molte volte i cosiddetti “rimedi della nonna” possono funzionare. Permettendoci di risparmiare tempo e magari anche denaro in costose riparazioni. E’ questo ad esempio il caso di cui ci occupiamo in questa guida: fare i conti con il problema di una cerniera inceppata. Senza dover forza per questo sostituire il nostro abito.

La cerniera rotta: un problema comune

Che si tratti di usura, di uno “strattone” accidentale, può capitare a tutti di rompere una zip. Giacche, cappotti, giubbini: purtroppo la cerniera è uno di quegli elementi indispensabili: anche perché, non riuscendo più a chiudere il nostro capo d’abbigliamento, quest’ultimo diventa di fatto inservibile.

Le strade, a quel punto, sono diverse. Possiamo comprarne uno nuovo, portarlo in un negozio specializzato, oppure provare come primo tentativo a ripararlo noi stessi. Sì perché in realtà non serve troppa manualità. Pochi passaggi, abbastanza semplici da eseguire, e la nostra cerniera lampo tornerà a funzionare regolarmente. Vediamo cosa ci servirà.

Come riparare la zip rotta: la guida

Ci sono tuttavia alcuni aspetti da sottolineare. Anche se questo trucchetto è alla portata di tutti, preliminarmente occorre dire che servirà comunque, inevitabilmente, un po’ di dimestichezza con ago e filo e una buona dose di pazienza/precisione (questi ultimi due aspetti servono in realtà sempre). Ad ogni modo possiamo iniziare. Partiamo col dire che stiamo parlando della situazione in cui due o più fermi metallici della cerniera si sono rotti. Pertanto la zip, arrivata a quel punto, non scorre più e si blocca.

Con delle pinze andiamo dunque a staccare alcuni fermi in buono stato dalla parte superiore della cerniera, quella vicina al collo per intenderci. Ne stacchiamo tanti quanti ce ne servono, compreso quello finale, più grande, dove la zip termina la corsa. Inseriamo ora i nostri fermi in uno stuzzicadenti: ciò permetterà al fermo stesso di allargarsi. Riprendiamo le pinze e andiamo a posizionarli nella parte rotta, aiutandoci nell’allineamento sempre con le pinze e con lo stecchino di legno. Usate un fono infine per fissare il tutto.

Attenzione agli ultimi passaggio: cosa vi servirà

Il risultato sarà così stato ottenuto, nel senso che ora la zip riuscirà di nuovo a passare in entrambe le direzioni. C’è tuttavia da sistemare la parte superiore, quella cioè dalla quale abbiamo tolto i fermi metallici per la nostra riparazione. Con delle forbicine tagliamo la parte del percorso finale (e parallelamente dalla parte opposta in modo simmetrico), quella rimasta sguarnita dai fermi. Ago e filo completeranno l’opera permettendo alla cerniera di non sfilacciarsi dal nostro vestito. Infine vi occorrerà (facoltativo) un accendino con il quale bruciare facendo molta, ma molta attenzione, il percorso della cerniera in eccesso.