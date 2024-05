Come ritrovare l’auto parcheggiata con il tuo smartphone, la funzione segreta ti svolta la giornata

I ritmi frenetici ai quali siamo ormai costretti a vivere che si tratti di impegni di famiglia o scadenze di lavoro, ci sottopongono a una notevole pressione. Uno stato continuo di stress a causa del quale capita anche di dimenticare le cose più banali. A chi non è mai capitato di aver dimenticato dove si è parcheggiata la macchina? Può succedere a chiunque di essere presi da mille pensieri e lasciare l’auto in sosta quasi meccanicamente, non memorizzando dove la si lascia. E al ritorno? Un guaio riuscire a ritrovarla…

La tecnologia come ‘salvagente’

Se, oltretutto, si è scelto di parcheggiare la propria vettura in grandi aree, magari anche su più livelli, destinati ad accogliere un gran numero di veicoli, la difficoltà aumenta. Per ovviare a questo problema ci sono metodi che corrono in aiuto. La tecnologia è il ‘salvagente’ che può correre in aiuto in questi casi specifici.

Prezioso sarà lo smartphone

Il vostro smartphone può ovviare a questo problema. Quello che ormai è un accessorio preziosissimo nella vita di ciascuno di noi, il telefonino, ha anche una funzione nascosta che potrebbe dare una mano nel caso in cui non vi ricordiate dove avete lasciato la vostra auto in sosta. Grazie a questo strumento, anche quando non ricordate dove si trova la vostra macchina, ecco che il cellulare vi porterà direttamente a lei.

Esiste una funzione sul telefonino che corre in aiuto

Inutile amareggiarvi per la poca memoria. A niente serve disperarsi. Men che mai è utile arrabbiarsi. Bisogna, invece, prevenire queste situazioni. Ed è possibile grazie all’uso di una funzione dello smartphone risalire in un battibaleno a dove si trova la macchina. Unico limite è che si tratta di una possibilità riservata solo ai possessori di iPhone.

Un assistente capace di farci ritrovare la nostra vettura

Ebbene il vostro iPhone ha un assistente, il ‘famoso’ Siri. A lui dovete rivolgervi quando parcheggiate per sottolineargli: ‘Siri ho parcheggiato qui’ è così che Siri memorizzerà il punto esatto nel quale hai lasciato la tua vettura e potrà guidarvi quando avrete necessità di tornarvi, dovrete solo pronunciare le paroline magiche: ‘Siri portami alla macchina’.

A quel punto si aprirà l’app Map di Apple che vi condurrà diretti alla vostra auto. Ecco che diventa estremamente semplice, anche qualora non si ricordi il punto esatto nel quale si è lasciato l’auto in sosta.