Come sbiancare in men che non si dica la vasca da bagno macchiata e ingiallita

A volte per le pulizie in casa sono più efficaci i rimedi che venivano adottati dalle nostre nonne che i tanti detersivi a disposizione nei supermercati. Vediamo come è possibile pulire una vasca da bagno ingiallita con ingredienti naturali.

Purtroppo capita spesso che anche solo il calcare e il trascorrere del tempo penalizzi i nostri sanitari, facendoli ingiallire, al punto da dare un senso di sporcizia e sciatteria al nostro bagno. Non tutti possono pensare, in una situazione analoga, a cambiare tutti i componenti del bagno. La spesa sarebbe eccessiva. E, spesso non è necessario, perché una soluzione per tarli tornare splendenti come una volta c’è…

Cosa fare se la vasca da bagno presenta macchie giallastre

Le macchie di sapone o di calcare danno alla vostra vasca da bagno un aspetto consunto, trasandato e, cosa peggiore, sporco. Esistono detergenti naturali che tutti hanno in casa che contribuiscono a restituire lo splendore ormai dimenticato di questo elemento del bagno, facendo tornare la ceramica allo splendore di un tempo.

Una serie di rimedi naturali: il potere dell’aceto

Diverse le possibilità che si hanno in questi casi, tra gli altri l’opzione più efficace, per le sue caratteristiche smacchianti e sgrassanti è composto di aceto. Quest’ultimo insieme al bicarbonato di sodio, formano una sorta di pasta che avrà una sorta di effervescenza, capace di rimuovere anche le macchie più persistenti e tra queste anche quelle giallastre della vostra vasca da bagno. Basta applicare questo miscuglio direttamente sugli aloni e aspettare che agisca. Dopo un po’ è sufficiente risciacquare abbondantemente e vedrete che quelle chiazze che tanto vi infastidivano non ci sono più.

Come deterge il bicarbonato di sodio

Tra le altre possibilità c’è anche quella di mescolare 100 grammi di bicarbonato di sodio con 20 gocce di tea tree oil e 50 grammi di sapone di Marsiglia oltre a 10 gocce di olio essenziale di limone. Anche in questo caso si tratta di un’unione che dà vita a un detergente naturale dall’efficacia garantita, utile anche per una pulizia quotidiana al fine di prevenire il riformarsi di quelle odiose macchie gialle.

Il sale ha potere disincrostante

Qualora, invece, abbiate necessità di ricorrere a un rimedio più potente, allora mischiate tre cucchiai di sale grosso, bicarbonato di sodio quanto basta e poca acqua per creare una crema pastosa sa stendere nella vasca. L’abbinamento, in questo caso, è molto forte e garantisce il risultato, soprattutto se lasciate tutta la notte il composto nella vasca, così da permettergli da agire più in profondità.

Se, poi, volete ancora altri rimedi naturali, ci sono ancora altre possibilità tra le quali scegliere: succo di limone, detersivo per i piatti e bicarbonato; oppure acqua ossigenata e bicarbonato. In entrambi i casi miscele che garantiscono la rimozione delle parti ingiallite, restituendo lucentezza alle superfici in ceramica.