Come sbiancare la tavoletta del water con soli due ingredienti, torna come nuova

Non sempre il risultato ottenuto dopo aver pulito il bagno dà soddisfazione. Troppo spesso, vuoi per la presenza di calcare sulla rubinetteria, vuoi anche per accessori che si sono ingialliti a causa del trascorrere del tempo, l’aspetto del nostro bagno è davvero sgradevole e vanifica qualsiasi sforzo di pulizia fatto. Ci sono, però rimedi che consentono di avere risultati visibili. Anche sbiancare la tavoletta del bagno è possibile ricorrendo a un detergente naturale.

Ingaggiare una sorta di battaglia contro la tavoletta del wc che presenta orribili macchie giallognole è del tutto inutile. Ricorrere a potenti detergenti o munirsi di spugne abrasive potrebbe solo danneggiarlo ulteriormente, accentuando quel tanto fastidioso aspetto che lo fa sembrare sporco e vecchio. Allora è opportuno ricorrere a rimedi naturali che molto spesso sono i più efficaci per le pulizie di casa.

Le capacità detergenti e disinfettanti di due ingredienti naturali

Non è necessario che pensiate di dovervi armare di chissà quale energia. Non pensate che ci voglia chissà quale sforzo per arrivare a ottenere il risultato sperato. Tutto viene affidato alle capacità detergenti di alcuni semplici ingredienti che tutti hanno in casa: aceto e bicarbonato di sodio. Ciascuno ha uno specifico ‘potere’: il primo è un disincrostante efficacissimo, l’altro invece è un potente disinfettante. Insomma messi insieme garantiscono il risultato.

Basta mescolarli e applicarli per avere risultati garantiti

Occorre solo mischiarli insieme in modo tale da ottenere una pasta da strofinare con una spugnetta morbida sulla tavoletta del water. Aceto e bicarbonato insieme hanno un’efficacia sorprendente, al punto da poter essere utilizzati anche in presenza di eventuali macchie all’interno del water e tutto senza dover maneggiare prodotti chimici o inalarli.

Qual è la composizione esatta della crema per togliere le macchie alla tavoletta del wc

È sufficiente distribuire omogeneamente la crema ottenuta dall’unione dei due elementi e lasciare che agisca per almeno 10 minuti. In seguito basta prendere un panno umido e rimuovere i residui del detergente naturale. Per una sicura riuscita andiamo a scoprire qual è l’esatta composizione di questo rimedio. Occorrono 50 ml di acqua tiepida e tre cucchiai di bicarbonato di sodio, dopo aver mescolato bene questo composto va applicato sulla tavoletta del wc e in seguito con uno spruzzino pieno di aceto bianco vaporizzare abbondantemente e lasciare agire per qualche minuto. Solo in seguito occorre rimuovere il detergente e risciacquare abbondantemente per poi asciugare con cura. Il risultato è garantito.