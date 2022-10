Come scegliere i fiori per un uomo

Quando si pensa ad un mazzo di fiori, si dà spesso per scontato che il destinatario sarà una donna. Tuttavia, anche regalare fiori a un uomo è una pratica diffusa.

Potrà stupire, ma anche a loro piace ricevere omaggi floreali. Alcuni possono prenderlo come un interessante e soprattutto intrigante scambio di ruoli. In generale, regalare un bouquet di fiori a un uomo, è una pratica consentita dal galateo.

Ci sono svariate occasioni per cui regalare un mazzo di fiori e anche tante varietà tra cui scegliere. Di sicuro ci sono alcuni siti che vi potranno permettere di velocizzare e rendere operativo il processo decisionale. Se risiedete o lavorate nella capitale, ma anche da fuori, potreste usufruire del servizio consegne a domicilio con il quale poter spedire fiori a Roma con Glovo, per far sì che raggiungano subito il destinatario.

Come scegliere i fiori giusti per un uomo

Scegliere i fiori ideali per un omaggio floreale a un uomo, purché possibile, non è certo un compito facile. Come orientarsi quindi e scegliere quelli giusti?

Innanzitutto, è necessario porre molta attenzione al significato e al colore dei fiori scelti.

A seconda del motivo per cui si invia il bouquet, ci saranno fiori più o meno indicati da utilizzare.

Come nel caso in cui il destinatario sia una donna, anche per gli uomini ogni fiore ha un significato diverso. Possono infatti trasmettere cortesia o affetto, come ad esempio per un evento importante di un amico o familiare, oppure essere un vero e proprio gesto di romanticismo e seduzione per un uomo che si sta frequentando.

La relazione in essere con il destinatario gioca quindi un ruolo importante nella scelta dei fiori giusti.

Per andare sul sicuro, è sempre possibile regalare una pianta, come la sterlizia o il cactus, in quanto potranno essere utilizzate anche come piante ornamentali in casa o in ufficio.

Se i fiori vengono scelti come arma di seduzione, ad esempio per San Valentino o un anniversario, è consigliabile prediligere fiori non fragili e dai colori accesi, come rossi, gialli o arancioni. Importante anche il disegno del fiore, meglio se con una corolla decisa come nei tulipani o nelle sterlizie. In questo contesto anche rose dal colore vivace e acceso possono essere la scelta giusta.

Qualunque sia il fiore scelto, il gesto sarà sicuramente anticonformista e originale, in quanto in pochi decidono di regalare fiori a un uomo.

I 3 fiori da regalare a un uomo

Il bouquet scelto per un uomo dovrebbe essere grande, ma non ci sono indicazioni precise per il numero di fiori da inserire, che deve essere rigorosamente dispari. Ecco allora i 3 fiori più scelti come regalo a un uomo.

Rosa

Questo fiore è elegante e affascinante. A seconda del colore, si trasmette un certo significato. Regalare una rosa rossa a uomo (come quando si regala a una donna) porta con sé un messaggio decisamente chiaro di amore e passione.

Meglio andare su rose arancioni per trasmettere allegria e vitalità in caso il regalo sia per un amico.

Tulipano

I tulipani sono simbolo di amore vero e vitalità. Per gli uomini meglio sceglierli nei colori accesi come arancione e giallo. Si può optare per un tulipano bianco in caso i fiori vengano inviati per chiedere perdono di qualcosa.

Anthurium

Con una caratteristica foglia a forma di cuore rosso, l’anthurium è emblema di amicizia e amore. Meglio non scegliere questo fiore in caso di relazioni ambigue in quanto potrebbe prestarsi a facili fraintendimenti.

Anche garofani, calle e bocche di leone possono essere fiori ideali da regalare a un uomo, soprattutto ad amici e familiari.

I fiori da non regalare ad un uomo

È vero che è possibile regalare fiori a un uomo, ma è necessario fare attenzione in quanto ci sono fiori che è decisamente meglio evitare, come le ortensie, i nontiscordardime e l’ibisco, che notoriamente porta sfortuna.

Se il messaggio vuole essere di amore, meglio evitare i fiori che simboleggiano infelicità e disperazione come i narcisi, i ciclamini, la lavanda e i girasoli.

Dopo aver deciso per quale fiore optare, non resta che comporre il bouquet perfetto e ordinarlo online.