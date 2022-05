Come scegliere i pannelli in legno

Il mercato dei pannelli lignei negli ultimi tempi è diventato sempre più articolato e complesso. Può non essere pertanto facile scegliere il rivenditore adatto alle nostre esigenze: rivolgersi alle grandi catene di fai-da-te? Comprare online? Chiamare ditte specializzate? Insomma, le alternative di certo non mancano ma non per questo la scelta può considerarsi più facile.

I pannelli in legno, come scegliere i migliori

Il primo aspetto da tenere in considerazione è certamente quello dell’utilizzo che ne dobbiamo fare. Come detto il mercato di questi pannelli è molto variegato: a cambiare sono composizione e spessore del materiale, la resa estetica nonché la capacità di resistere alle intemperie in caso di uso esterno (ma attenzione anche all’umidità) la facilità di uso e/o lavorazione, e così via. Tutti questi fattori vanno comparati poi con il budget a nostra disposizione in modo tale da ricavarne il miglior rapporto possibile qualità/presso. Attenzione però: il mero risparmio infatti non può e non deve essere il solo nostro “faro guida” perché potremmo ritrovarci con un materiale sì economico ma magari totalmente inadatto allo scopo (esterno vs interno, ad esempio). Un altro fattore da tenere a mente è inoltre quello della quantità d lavorazioni (o tagli) che intendiamo praticare.

A chi rivolgersi

Avendo dunque in mente l’obiettivo che intendiamo perseguire, e individuato il materiale che fa al caso nostro, il consiglio è quello di documentarsi sui prezzi praticati sul mercato sia offline (volantini, pubblicità, ecc.) che online (cercando in rete), alla ricerca di eventuali offerte. Ad ogni modo queste strade è meglio percorrerle se si ha una buona conoscenza della materia o, in alternativa, se siamo alle prime armi con il settore, se ci siamo rivolti a qualcuno di fiducia in grado di consigliarci. Aiutandoci così a non commettere errori.

Le aziende specializzate

Ma c’è un’ulteriore possibilità, ovvero quella di rivolgersi alle aziende specializzate. In questo caso potremmo contare – fattore che non va assolutamente trascurato – anche sull’assistenza, in modo tale da ricevere consigli pratici accertandoci che ciò che stiamo facendo vada nella direzione giusta. Il consiglio è allora quello di affidarvi ad aziende dalla comprovata esperienza nel settore. Come ad esempio la Tonelli SpA, che dispone di un dettagliato portale web, tonellonline, presente sul mercato – pensate un po’! – dagli anni ’40 e a disposizione anche degli operatori di settore. In questo modo andrete sul sicuro. Si potranno scegliere prodotti di qualità al miglior prezzo, avere assistenza online con la certezza di essere rimborsati qualora l’acquisto non dovesse rispondere a quanto desiderato.