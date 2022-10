Come scegliere il ferro da stiro adatto a te?

Quando stiamo cercando un ferro da stiro tendiamo sempre a guardare i prezzi e le case produttrici, elementi imprescindibili che finiscono per determinare il nostro acquisto finale.

Tuttavia, ci sono altre qualità che dovrebbero essere prese in considerazione quando si sceglie un buon ferro da stiro: comfort, risparmio, sicurezza, tra le altre condizioni. Nel seguente articolo ti spieghiamo come scegliere il miglior ferro da stiro con caldaia, con questi consigli farai in modo che il tuo investimento valga la pena e i tuoi vestiti ti ringrazieranno alla lunga.

Potenza

Maggiore è la potenza del dispositivo, maggiore è la pressione che può sopportare. Allo stesso modo, la potenza del nostro ferro influenzerà direttamente il tempo minimo di riscaldamento di cui il dispositivo necessita da quando viene acceso fino a quando non è pronto per l’uso.

Pertanto, a partire da 2.500 W di potenza, i ferri da stiro a vapore di solito offrono una buona risposta.

Vapore continuo e colpo di vapore

Il vapore continuo generato da un ferro da stiro è quello utilizzato durante il normale funzionamento; viene impiegato per inumidire e ammorbidire i tessuti, facilitando il movimento sui capi e levigandoli. Il getto di vapore, invece, viene utilizzato per generare un’uscita di vapore extra per le pieghe più difficili nei tessuti più spessi.

Considereremmo valori adeguati a partire da 40 g/min di vapore continuo e 200 g/min di colpo di vapore.

Capacità e autonomia del serbatoio

La capacità del serbatoio dell’acqua del nostro ferro è ciò che segnerà la sua autonomia, ovvero il tempo che passa da un riempimento del serbatoio all’altro.

Si consiglia una capacità minima del serbatoio di almeno 300 ml per evitare di doverlo riempire continuamente. Bisogna anche tenere conto che più grande è il serbatoio, più pesante sarà il ferro da trasportare e maneggiare, questo dettaglio non va dimenticato.

Sistema anticalcare

Una cosa è chiara, il calcare accorcia la vita degli elettrodomestici e il ferro sta stiro non fa eccezione. Il sistema anticalcare che incorpora un ferro da stiro deve impedire l’ostruzione dei condotti di uscita del vapore, consentendo di prolungare la vita utile dell’apparecchio, da qui la sua importanza.

Attualmente, la stragrande maggioranza dei ferri da stiro a vapore incorpora un qualche tipo di filtro anticalcare, per evitare depositi di calcare sul ferro, nonché una funzione autopulente per eliminare ed espellere dallo stesso ogni possibile traccia di calcare.

Spegnimento automatico

Lo spegnimento automatico del ferro è una funzionalità a cui attribuiamo grande importanza. A parte il fatto che può risparmiarci qualche guaio se dimentichiamo il ferro collegato, genererà un risparmio di energia e consumo di acqua scollegandosi quando rileva il tempo di inattività. Se hai dei dubbi tra più modelli, scegli quello con spegnimento automatico.