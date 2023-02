Come scegliere le partecipazioni di matrimonio

Finalmente ci siamo, il giorno tanto atteso sta per arrivare. E si sta per realizzare un sogno. Il vostro. Il coronamento di quell’amore che, da intimo e personale, viene rivelato al mondo attraverso una serie di particolari e di dettagli.

Il giorno del matrimonio deve essere perfetto sotto tutti gli aspetti. Dall’abito da sposa alle bomboniere, dal menù ai fiori degli addobbi, dalla scelta della location alla composizione dei tavoli. Ma ricordate che i “biglietti da vista” del vostro giorno più importante sono sicuramente le partecipazioni di matrimonio originali. E allora, come scegliere la partecipazione di matrimonio perfetta per noi? Seguite i nostri consigli.

Le partecipazioni perfette: a vostra immagine e somiglianza

Possono infatti esserci vari tipi di partecipazioni, a seconda del vostro gusto. Ci sono stili, colori, temi e toni diversi. Come fare a capire qual è quello giusto? Deve somigliarvi. Dovete sentirlo vostro. Una partecipazione può anche essere bellissima, ma se è lontana anni luce dal vostro stile, non va bene per voi, perché non vi rappresenterà. Deve invece essere qualcosa che l’invitato, ricevendola, deve associare alla vostra coppia. Se siete inguaribili romantici non potrete mai fare una partecipazione dai toni freddi e con caratteri “duri”.

Scegliere quello giusto per voi non è comunque difficile, tra i tanti stili disponibili. Si passa da quello spiritoso e colorato a quello moderno ed essenziale, fino a quello romantico e floreale e ancora oltre, per tutti i gusti. L’importante è abbinarlo a quello che sarà il tema del giorno del matrimonio.

Che matrimonio sarà?

Il vostro grande giorno sarà elegantissimo oppure spiritoso e alla mano? Formale o country? Voi siete tipi seriosi o scherzate e ridete su qualsiasi cosa? Una volta appurato questo, avrete già definito lo stile.

Scegliere il colore delle partecipazioni

Una volta scelto lo stile, occorre stabilire il colore della vostra partecipazione. La scelta sarà molto semplice, perché basterà rispecchiare quello stabilito per il giorno del vostro matrimonio. Quindi il colore delle partecipazioni sarà lo stesso delle bomboniere, dei fiori e degli allestimenti o degli abiti delle damigelle. Dovranno essere in armonia con il giorno del matrimonio, mai in contrasto con esso: lo stile dovrà essere lo stesso, magari mantenendo anche lo stesso carattere nel menù.

Le partecipazioni: la scelta del tono

Siamo a metà dell’opera. Passiamo allora a una scelta molto importante, ovvero all’annuncio da fare. Parliamo dunque del contenuto della partecipazione. Anche questo step dovrà seguire la linea che è stata intrapresa. E quindi se avete scelto di andare sul classico, dovrete adottare la formula in cui sono i genitori ad annunciare il matrimonio dei futuri sposi.

Se invece il vostro giorno più bello è informale e le partecipazioni saranno spiritose e innovative, sarà possibile sbizzarrirsi con formule più originali per l’annuncio, senza neanche mettere per forza i nomi e cognomi per intero, ma mettendo, per esempio, anche brevi frasi prese da canzoni o libri.

La scelta del tema

A questo punto in realtà la scelta delle partecipazioni è terminata. Ma, volendolo aggiungere, anche se non è obbligatorio, si potrebbe inserire un tema: sicuramente sarebbe d’effetto. La scelta di un tema per le proprie nozze è una scelta che molte coppie fanno e, in questo caso, va inserita anche nelle partecipazioni. Il tema, infatti, parte proprio dall’annuncio di matrimonio, per poi passare alla cerimonia ed “esplodere” durante il ricevimento.

Solitamente il tema è una passione o qualcosa che i due sposi amano in modo particolare. Potrebbe essere qualcosa riferito alla natura o agli animali, ma anche alla saga di film, oppure scherzosamente ai personaggi dei cartoon o a cantanti o attori famosi.