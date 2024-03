Come smaltire il pranzo di Pasqua e Pasquetta? La regola ben precisa

Sono in arrivo giorni di festa. Giornate da dedicare al relax e alla tavola. Immancabilmente la Pasqua porta con sé una serie di pietanze tipiche oltre a pranzi di famiglia o con amici ai quali è impensabile non partecipare. Ad arricchire il lungo elenco di prelibatezze ci sono i dolci simbolici di questa ricorrenza: colombe, uova di cioccolato e pastiera. Unico elemento che corre in aiuto alla nostra linea che verrà, ancora una volta fortemente minata dalle abbuffate previste, sarà la gita fuoriporta nel corso della quale tra una partita a pallone e altri giochi all’aria aperta avremo la possibilità di smaltire le calorie in eccesso.

Ma Pasquetta a parte, sono in molti a trovarsi al termine delle feste con qualche chilo in più. Non è, però, il caso di disperare. Sarà facile correre ai ripari. Basterà seguire alcune semplici regole per tornare al peso forma senza troppo impegno né fatica.

Rimettere ordine nell’alimentazione

Tornare a un ordine alimentare, senza assolutamente cimentarsi in digiuni, sarà una delle condizioni essenziali. Prediligere cibi sani, con un apporto quotidiano di frutta e verdura che contribuiscono ad attivare il metabolismo. La colazione resta un pasto fondamentale, anche quando si decide di contenersi un po’, seppure è opportuno scegliere yogurt, frutta, cereali. Non bisogna rinunciare a spuntini tra un pasto e un altro scegliendo sempre snack sani. Mentre nella quotidianità sarà necessario evitare insaccati, condimenti eccessivi, formaggi stagionali, bevande gassate e dolci.

Iniziare a fare attività fisica

Ma un’altra scelta ottimale per dare uno scossone all’attività metabolica è iniziare a svolgere, gradualmente, attività fisica. Lunghe passeggiate, corsi di fitness e anche corsi virtuali saranno la strada giusta per liberarvi di quei chili in eccesso presi nelle festività.

Dormire bene e a sufficienza

Quel che gli esperti consigliano è una vita equilibrata anche nella scelta del sonno che diventa fondamentale nel percorso che avete intrapreso di tornare in forma fisica. Il sonno regolarizza l’orologio biologico, è pertanto consigliato non fare le ore piccole e concedersi sempre una buona dormita di almeno otto ore a notte. Il riposo evita anche che possiate farvi prendere da raptus di fame nervosa che vi indurranno a consumare cibi spazzatura. Il recupero delle energie attraverso il sonno è un alleato sensazionale per chiunque desidera perdere il peso in eccesso accumulato.