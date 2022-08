Come sono regolati i casinò online in Italia

Fino a poco più di dieci anni fa il gioco d’azzardo si svolgeva esclusivamente in luoghi “terrestri” ben definiti, quali i casinò e le sale scommesse. Oggi i casinò online sono il cuore di questa attività e hanno cambiato profondamente le abitudini dei giocatori.

Senza poi dimenticare che il bacino d’utenza si è allargato a dismisura. Chiunque può visitare un sito internet o scaricare l’app ufficiale del casinò. Si tratta di uno dei business maggiormente in crescita a livello mondiale.

Tutto questo ha costretto le autorità dei vari stati a creare un quadro normativo molto preciso che sia a tutela di tutti gli attori in gioco. Si parte dai giocatori che devono avere pari opportunità di vincita, ma anche gli operatori che abbiano la possibilità di operare nella massima legalità. Infine anche gli stati che possano ottenere il pagamento delle tasse sulle vincite.

Spieghiamo oggi in quale ambito legale operano i casinò online in Italia, con un piccolo sguardo anche all’estero.

La licenza come base per l’apertura di un casinò online

Una piattaforma di gioco d’azzardo operante in Italia deve essere in possesso di una speciale licenza per il Gioco A Distanza (GAD). Questa concessione viene rilasciata da una speciale autorità denominata Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) che fino a pochi anni fa aveva il nome di AAMS.

Il rilascio di questa licenza garantisce al giocatore di godere di una piattaforma sicura e dove le truffe sono improbabili, se non impossibili.

Questo ente verifica che i titolari del nuovo casinò online abbiano i requisiti economici e morali richiesti.

Casinò online con licenza estera

Questo tipo di licenza è comune nei principali stati europei. Ad esempio in Svizzera c’è la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) che rilascia analoga licenza per il territorio elvetico. Per ulteriori informazioni sui casinò online di questo paese puoi visitare il sito besteonlinecasinoschweiz.ch.

In alternativa molti casinò optano per sottostare ad autorità di altri paesi, ad esempio di quelle di Malta e di Curacao. Se quindi pensi di giocare in questi casinò online, ricordati che in questi siti la legislazione vigente non è quella italiana. Se vuoi avere maggiori informazioni su queste piattaforme di gioco puoi andare sul sito https://miglioricasinoonlineeuropei.org/.

La verifica dell’identità e le leggi antiriciclaggio

Uno dei punti fondamentali riguardanti il gioco d’azzardo online riguarda la certezza dell’identità di chi s’iscrive. Le ragioni di questo aspetto sono molteplici, cerchiamo di spiegarle in breve.

Il primo punto riguarda semplicemente il rischio di una truffa messa in atto da qualche giocatore. Per quanto nei moderni casinò sia praticamente impossibile, è comunque importante conoscere l’identità dei giocatori. In questo modo sarò sempre possibile rintracciare l’autore degli illeciti.

Ci sono poi le leggi antiriciclaggio, che prevedono che siano sempre tracciabili i movimenti di denaro, soprattutto per il prelievo delle vincite. Un particolare è indicativo dei regolamenti in corso sul tema.

Nel momento in cui ci si registra in un casinò online è quasi subito possibile effettuare un versamento sul conto gioco per poter poi scommettere. Se invece si desidera prelevare, questo è possibile solo dopo che si sono inviate le scansioni dei nostri documenti d’identità.

Un altro dettaglio è molto importante per capire il funzionamento dei casinò online. Queste organizzazioni raccomandano di utilizzare sempre lo stesso metodo di trasferimento di denaro per depositi e prelievi. Eventuali cambiamenti sono mal tollerati dai casinò su internet.

Le tasse sulle vincite nei casinò online italiani

Il rilascio della licenza da parte dell’ADM consente anche alle piattaforme di gioco d’azzardo su internet di regolarizzarsi anche dal punto di vista fiscale. Molti nuovi giocatori non hanno idea di come devono comportarsi riguardo alle eventuali vincite nei casinò online.

La risposta è che nei casinò internet con licenza italiana non devono fare assolutamente niente. Il motivo è che sulle vincite che ricevono sono già state pagate le tasse. In questo caso i casinò online fungono da una specie di sostituto d’imposta.

Quindi tutte le somme che si trovano nel conto gioco non sono soggette a ulteriore tassazione. Situazione diversa per i casinò esteri le cui vincite non sono soggette a tassazione alla fonte. In questo caso sarà il giocatore a dover indicare nella propria denuncia dei redditi le eventuali vincite che devono essere oggetto di ritenuta fiscale.