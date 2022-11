Come sta Britney Spears, l’annuncio della malattia: ‘Ho un danno ai nervi’

Britney Spears è malata. A confessarlo è la stessa cantante, in un video Instagram diretto ai suoi 41 milioni di follower. Britney Spears ha confessato di avere danni permanenti ai nervi che le causano una paralisi del latro destro del corpo. Non esiste cura, ha dichiarato la popstar, ma ballare fa parte della terapia che sta affrontando per alleviare alcuni sintomi.

La malattia di Britney Spears: “Danni ai nervi”

La cantante di “Baby one more time” ha raccontato dettagliatamente i sintomi della sua malattia: “I danni ai nervi sono causati a volte quando non si fornisce abbastanza ossigeno al cervello. Il cervello si spegne letteralmente. Il danno ai nervi fa diventare insensibili parti del tuo corpo. E infatti io mi sveglio tre volte a settimana nel letto con le mie mani completamente intorpidite e con la sensazione di spilli e aghi sul lato destro del corpo. Mi sale fino al collo e la parte che mi fa più male sono le tempie. Punge ed è spaventoso”.

Britney Spears, la danza è il suo “nuovo farmaco”

I suoi problemi di salute però sembrerebbero migliorati, come ha raccontato Spears, anche grazie alla terapia che sta seguendo, che include la danza: “E’ come se la mia mente andasse letteralmente in un luogo del mio bambino interiore. E anche se non mi muovo più come una volta… credo davvero che la mia fede mi abbia dato la forza… per grazia di Dio ho finalmente trovato un farmaco che mi permette di sentire l’ossigeno arrivare al cervello e al collo. I miei occhi sono più aperti ora e posso tenere la testa correttamente in alto. Ho fatto un buon lavoro cercando di farcela. Ad ogni modo sto migliorando molto, riesco a respirare”.