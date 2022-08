Come sta Paola Turci dopo la caduta, la moglie: ‘Il peggio è passato’

Paola Turci nelle scorse ore è stata coinvolta in un incidente. Tanta paura per a cantante che ha dovuto cancellare un concerto a Forlì.

Paola Tursci scrive sui social: “Sto bene”

Ma sembra non sia stato niente di grave visto che è lei stessa a parlarne sui social.

“Sto bene, è stata una brutta caduta e ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno. Ora sono un po’ rimba e non riesco a raccontarvi ma lo farò. Mi spiace per il concerto a Forlì ma farò di tutto per recuperarlo, se possibile. vi abbraccio piano piano tutt@ quant@”.

Le dichiarazioni della moglie

Anche la moglie Francesca Pasquale, dopo aver preso un brutto spavento, interviene sui social per dire “Dopo uno spavento improvviso il peggio è passato. Anima grande, Ti amo”.