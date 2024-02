Come togliere l’alone dai bicchieri appena lavati? Puoi affidarti a questo rimedio naturale

Nonostante la cura che avete nel lavare i vostri bicchieri, potreste notare con il passare del tempo che restano segnati da aloni o addirittura macchie che potrebbero farli sembrare sporchi. A fronte di lavaggi ripetuti e un’accurata attenzione nello strofinare, insaponare e risciacquare, può succedere che quei segni tanto fastidiosi non vadano via.

Non sempre i detersivi in vendita nei supermercati sono la soluzione a ogni problema. A volte basta ricorrere a rimedi antichi, sfruttando le capacità detergenti che alcuni prodotti che si trovano in qualsiasi cucina hanno. D’altro canto, non solo un bicchiere con aloni è sgradevole per i padroni di casa, ma quando si hanno ospiti può diventare addirittura imbarazzante.

Calcare e tempo possono lasciare macchie e aloni sui bicchieri

Vuoi solo il tempo che passa, vuoi anche l’utilizzo della lavastoviglie, vuoi il calcare contenuto nell’acqua. Sono tanti i fattori che contribuiscono a togliere lucentezza ai bicchieri. Ma non c’è certo da disperarsi la soluzione esiste ed è a portata di mano. Pulire i bicchieri opachi si può , basta ricorrere ad alcuni ingredienti che chiunque ha tra i ripiani della propria cucina.

I rimedi per togliere aloni dai bicchieri

Munitevi di una pentola, aceto e succo di limone. Mettere a bollire l’acqua con un po’ di aceto, una volta che s’è raffreddata aggiungere il succo di limone e immergere i bicchieri e lasciarli a bagno per qualche minuto. A seguire asciugare con cura con un panno morbido. Ad avere un potere disincrostante è l’aceto bianco e, infatti, anche acqua calda e aceto bianco hanno effetto non solo smacchiante, ma anche lucidante. Anche in questo caso è necessario lasciare a mollo i bicchieri per almeno un quarto d’ora e poi risciacquare abbondantemente e asciugarli con cura.

Altri metodi per far tornare i bicchieri a splendere

Un altro rimedio prezioso per pulire il vetro e, quindi, i bicchieri, è il bicarbonato di sodio, Barba aggiungerne un cucchiaio ad acqua tiepida per formare una sorta di crema pastosa da applicare sui bicchieri con una spugna morbida e a seguire sciacquare e asciugare. Un metodo estremamente efficace per far tornare splendenti di bicchieri è anche quello di creare una miscela di sale grosso e aceto nel quale vengono immersi i bicchieri per una notte, al termine della quale possono essere risciacquati. Il risultato è sorprendente.