Come trovare la location perfetta per il tuo shooting fotografico

Nella realizzazione di una sessione fotografica professionale per le varie tipologie di prodotti visuali la scelta della giusta location per shooting è fondamentale. In questo articolo andiamo a vedere il modo migliore per sveltire e facilitare questa fase preliminare, individuando la location più adatta e occupandosi dei vari aspetti logistici e organizzativi.

Perché affidarsi ad un’agenzia

La scelta di optare per i servizi di un’agenzia di location per produzioni video e foto permette intanto di poter visionare un ampio catalogo di location per shooting fotografici suddivise in categorie: dalle varie tipologie di edifici con relativi arredamenti interni agli ambienti esterni, fino alla provincia di appartenenza. Il tutto comodamente visionabile online, tramite il sito dell’agenzia.

Un altro vantaggio determinante sta nella possibilità di avere un referente unico per tutti i servizi necessari, come l’organizzazione dei sopralluoghi, il supporto tecnico-logistico, gli aspetti contrattuali, la permessistica, eventuali servizi di craft e di catering.

In questo modo sarà possibile focalizzare l’attenzione solamente sugli aspetti artistici e creativi e sulla buona riuscita dello shooting, lasciando che siano i professionisti dell’agenzia ad occuparsi di tutto il resto, con un notevole risparmio di tempo e di denaro.

Se da privati si dispone di una location che riteniamo adatta a shooting fotografici si può contattare l’agenzia per proporla come possibile location: affittare una casa, un edificio o il proprio giardino per servizi fotografici, spot televisivi o altre produzioni audiovisive può essere vantaggioso sul piano economico e gratificante su quello umano.

Principali tipi di location

Ci sono molti tipi di location che possono essere utilizzate per shooting fotografici, a seconda del tipo di immagini che si desidera ottenere e dell’ambientazione che si vuole creare. Ecco alcuni esempi:

Interni domestici come case, appartamenti o loft possono essere utilizzati come sfondo per scatti di stile di vita, moda o ritratti.

Lo studio fotografico è un ambiente controllato dove è possibile creare diversi set fotografici utilizzando sfondi, luci e attrezzature specializzate.

Location all'aperto, tra cui parchi, giardini, spiagge, foreste o qualsiasi altro ambiente naturale offrono una varietà di sfondi e condizioni di luce naturali.

Le aree urbane possono offrire una serie di sfondi interessanti come grattacieli, architetture moderne, strade affollate, negozi, caffè e murales.

Location industriali come fabbriche, magazzini, siti di costruzione o qualsiasi altra area con un'atmosfera industriale: sono in grado di fornire uno sfondo unico e ricercato per le immagini.

Location storiche o culturali come castelli, palazzi, musei, chiese o qualsiasi altro luogo di interesse storico o culturale possono essere utilizzati come location per scatti eleganti e suggestivi.

Edifici o luoghi abbandonati possono fornire uno sfondo interessante e decadente per immagini di moda o concettuali.

Luoghi acquatici quali laghi, fiumi, cascate o piscine possono essere utilizzati per scatti che coinvolgano l'elemento acquatico.

Conclusioni

In un settore in grande espansione come quello legato ai servizi fotografici diventa determinante avere delle figure che possano indirizzare nella scelta delle location per shooting più funzionali a ogni progetto, occupandosi dei vari aspetti pratici con professionalità: le agenzie di location sono in questo senso la scelta migliore.