Città eterna, teatro di uno dei più grandi imperi della storia, Roma è una città che non smette mai di stupire. Nota per le sue radici leggendarie, anno dopo anno non fa che esercitare il suo fascino su milioni di turisti, attratti dal richiamo dell’antichità e dall’intramontabile fascino della dolce vita romana.

Roma, però, è anche una città in cui è molto difficile trovare un parcheggio. Proprio per questo, per visitare la città in tutta tranquillità, è consigliabile usufruire delle diverse strutture private adibite alla sosta, una serie di proposte dislocate in ogni area della Capitale, facilmente individuabili tramite MyParking.it.

MyParking.it: parcheggiare a Roma non è mai stato così semplice

Affidandosi a MyParking è possibile trovare un parcheggio a Roma anche nelle aree maggiormente trafficate, con l’opportunità di prenotare in largo anticipo e beneficiare di soluzioni low cost.

Tutto ciò consente di pianificare l’itinerario senza rischiare di incappare in brutte sorprese: un aspetto non di poco conto in tutti quei casi in cui si giunga nella Capitale per questioni di natura professionale o per attività prevalentemente turistiche.

Difatti, scegliere una delle numerosissime autorimesse convenzionate con MyParking.it permette di percorrere le strade del centro senza stress, con la sicurezza di lasciare l’auto in un parcheggio videosorvegliato, inaccessibile a individui non autorizzati.

Come trovare parcheggio a Roma con MyParking

Per trovare parcheggio a Roma con MyParking basta recarsi sul portale ufficiale, inserire l’area di interesse, ad esempio Roma città, e selezionare le date di deposito e di ritiro del veicolo.

In questo modo sarà possibile visualizzare tutte le proposte prenotabili nei dintorni: una serie di posteggi che consentono raggiungere facilmente tutti i principali luoghi di interesse storico, turistico e culturale della metropoli. Tra questi, il Colosseo, l’Arco di Costantino o il Centro Storico, dov’è possibile ammirare Piazza di Spagna, via Condotti e Fontana di Trevi.

Senza contare che, dopo aver lasciato l’auto in uno dei numerosissimi parcheggi romani disponibili su MyParking, è sempre possibile raggiungere a piedi o con la metropolitana altri punti di riferimento dell’Urbe, come per esempio lo stadio Olimpico, le stazioni ferroviarie e gli scali aeroportuali.

Dalle stazioni agli aeroporti: su MyParking.it le migliori proposte di parcheggio

MyParking offre un servizio a tutto tondo per soddisfare ogni esigenza di sosta nei punti più nevralgici della città.

Ad oggi, infatti, è uno degli strumenti più interessanti per trovare parcheggio presso l’aeroporto di Roma Fiumicino e l’aeroporto di Roma Ciampino, in prossimità dei quali è possibile prenotare un posto auto all’aperto o al chiuso – con navetta o con car valet – e fruire di un servizio che permette di pagare tutto online oppure sul posto al momento della consegna del veicolo.

Ma MyParking è anche un importante supporto nelle esigenze di mobilità qualora sia necessario parcheggiare in prossimità della stazione Roma Termini, snodo cruciale per il traffico ferroviario della Capitale, ma anche punto di riferimento metropolitano, da dove raggiungere, tramite le linee A e B, numerose attrazioni turistiche.

A ciò, su MyParking.it si aggiunge l’offerta di parcheggi custoditi posti nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria di Roma Ostiense, hub di transito quotidiano di alcune delle tratte più importanti dei treni ad alta velocità. La proposta si completa con una vasta tipologia di parcheggi in prossimità della stazione ferroviaria di Roma Tiburtina.

Infine, tramite MyParking è sempre possibile prenotare un parcheggio nelle immediate vicinanze del porto di Civitavecchia, passando in rassegna una serie di soluzioni per lasciare l’automobile in sosta in tutta tranquillità prima di salpare a bordo di un traghetto o di una nave da crociera.