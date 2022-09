Come trovare un broker affidabile

Chi si avvicina per la prima volta al mondo del trading online si trova a dover trovare un broker che sia possibilmente affidabile e che proponga vari strumenti di investimento. Tale operazione è molto meno semplice di quanto si possa pensare, perché l’offerta è molto ampia. È sufficiente navigare in rete per trovare mille annunci che riguardano broker e investimenti online; questi ci raggiungono anche attraverso altri mezzi di comunicazione. Come fare quindi a verificare tutte le proposte disponibili e a trovare il broker più adatto? Cerchiamo di comprenderlo.

Informarsi a fondo

In rete è molto facile trovare annunci e pubblicità di siti che e strumenti per il trading online, tuttavia quest’ultima ci offre anche moltissime informazioni, sia sulle modalità più adatte per dedicarsi a questo genere di investimento, sia sulle proposte dei broker. Si prenda ad esempio un broker come FXORO, in rete si trovano recensioni, opinioni di chi ha già utilizzato questo tipo di piattaforma di trading e anche precise indicazioni sulla società di brokeraggio che la gestisce. Anche il trader alle prime armi ha facilità nel reperire informazioni di ogni genere, senza dover necessariamente visitare il sito di ogni singolo broker disponibile. Tra le informazioni che si trovano online alcune riguardano anche le possibilità economiche offerte dagli investimenti online. Ricordiamo che nella maggior parte dei casi il trading online è un’attività particolarmente rischiosa, che comporta la possibilità di perdere tutto il capitale investito. Oltre a scegliere con cura il broker è quindi importante anche seguire dei corsi o dei tutorial, per apprendere le tecniche del trading online.

Organismi di controllo

In tutta Europa sono presenti poi organismi di controllo che verificano l’attività quotidiana dei broker e delle piattaforme di trading. In Italia è la Consob a occuparsi di questo genere di attività, controllando l’operato di ogni singolo broker disponibile. Quando si sta cercando un broker per il trading online è quindi importante verificare che quello scelto abbia tutte le carte in regola e sia autorizzato da parte della Consob, o di un altro organismo o ente simile. In Europa se una società di brokeraggio è autorizzata in uno solo dei Paesi dell’Unione può liberamente operare anche in tutti gli altri. Per questo motivo Consob non solo pubblica regolarmente l’elenco delle società che tale autorità di vigilanza ha autorizzato a operare in Europa, ma anche quelle autorizzate da altre commissioni o enti europei.

Affidabile o rischioso?

Quando si parla di affidabilità di un sito per il trading online molti si confondono con il rischio insito in questo tipo di attività. In effetti sono due concetti distinti e differenti, che non vanno confusi tra loro. Il fatto che ci si rivolga a un broker affidabile non porta in alcun modo a ridurre il rischio correlato all’attività di trading che si decide di svolgere. È vero però che utilizzando invece una piattaforma di trading gestita senza autorizzazioni comporta un rischio maggiore, in quanto è molto più probabile che ci si trovi su un sito truffaldino, che nei fatti impedisce ai propri utenti di guadagnare in alcun modo.