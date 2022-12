Come vestirsi a Natale 2022? Consigli su outfit e idee

Per creare un look raffinato ed elegante, prova ad accostare un vestito lungo a trapezio scollatura profonda con zip interno foderato in raso tinta unita ad un paio di sandali con tacco spillo e cinturino interno in pelle con punta tonda in velluto tinta unita per equilibrare forme e volumi. Per un’uscita con le amiche in questo periodo, indossa un outfit casual. Metti una felpa con cappuccio crop con zip tinta unita rosso con un pantalone wide leg in denim con tasche blu per uno stile diverso. Aggiungi all’outfit un paio di scarpe da ginnastica nero e bianco.

Come vestirsi per il Cenone di Natale 2022?

Il Natale è la festività del colore rosso. Ecco, nei vestiti questo importante colore non deve mancare mai. Quindi care ragazze e care signore, pensate a un bell’abito lungo di colore rosso, che sicuramente si contraddistinguerà per stile e soprattutto eleganza. Come soprabito, un cappotto della Ralph Lauren di colore nero, caldo ma che soprattutto non appesantisce visivamente il vostro outfit. Un capotto che anche a livello di eleganza, può dire la sua.

Sulla borsa possiamo rischiare. Mettere anche questa rossa, sarebbe a tratti troppo scontata e rischia di forzare eccessivamente con questo colore a livello di estetica. Sul piano stilistico, meglio tornare sulla Ralph Lauren e prendere la borsa in oro e blu. Un abbinamento forte, da mettere in pratica solo per quelle ragazze o donne che vogliono metterci un tocco personale nel look personale, provando a lanciare una moda all’interno della propria famiglia.

Sarà un cenone di Natale dalle tinte “dark”. Infatti, prendiamo delle scarpe Ralph Lauren con tacco, rigoroso color nero gesso e ornamenti dorati. Un tocco di classe non da poco, che renderà il vostro look unico e soprattutto un modello per le vostre amiche e parenti. Per i gioielli, cerchiamo la trasparenza della Mabina: visivamente non invadenti, ma che lanciano un’idea, rafforzano l’immagine. La ciliegina sulla torta per impreziosire il look.