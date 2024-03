Compra un vaso ai mercatini dell’antiquariato a soli 4 euro, appena scopre il valore non crede ai suoi occhi: salti di gioia

Sono tante le persone che amano girare per i mercatini dell’usato in cerca di qualche buona occasione, magari convinti di trovare l’oggetto che cambierà loro la vita. E Jessica è una di quelle, ma mai avrebbe immaginato cosa le sarebbe successo. Grandissima la gioia quando si è resa conto di aver comprato un vaso a poco meno di 4 euro, 3,99 dollari americani, che ne valeva molti, molti di più…

La fortunata protagonista di questa vicenda ha scelto, come probabilmente è sua consuetudine, di fare un giro per un mercatino dell’usato ad Hanover in Virginia, Stati Uniti. Nel suo girovagare in cerca di qualche pezzo che potesse incuriosirla o, comunque, affascinarla, si è imbattuta in un vaso. Un oggetto pregevole per fattura e colori che è piaciuto molto alla donna che ha speso 3.99 dollari, meno di 4 euro, per comprarlo.

Convinta che quel vaso valesse di più ha iniziato le sue ricerche

Era convinta che avesse un valore superiore al prezzo d’acquisto e allora ha iniziato le sue ricerche per scoprire quanto valesse, convinta che potesse essere rivenduto a un paio di migliaia di dollari. Ma le ricerche su internet le hanno dato risposte che mai avrebbe immaginato… L’oggetto comprato al mercatino sembrava essere la creazione di un famoso architetto italiano, Carlo Scarpa, morto nel 1978. Troppo bello per essere vero. E così ha deciso di sottoporlo all’esame della Wright Auction House, una casa d’aste.

Quando ha scoperto che poteva essere di un noto architetto italiano si è rivolta a una casa d’aste

Presto è arrivata la fantastica conferma che i sospetti di Jessica erano fondati. Quel vaso apparteneva effettivamente al noto architetto e designer italiano e il suo valore era da capogiro. È stato il presidente della casa d’aste, Richard White – avrebbe poi raccontato la protagonista al New York Time – a darle la bella notizia e a mettere in vendita il famoso vaso.

La vendita del vaso ha fruttato alla donna oltre 83mila euro

Una vendita che è fruttata ben 107.100 dollari, circa 97mila euro. Un appassionato collezionista europeo, riconoscendo nell’oggetto un prezioso capolavoro di Carlo Scarpa lo ha acquistato e il ricavato è andato per la maggior parte a Jessica, circa 83mila dollari, e la restante parte alla casa d’aste. Dopo l’esperienza della donna americana saranno in tanti coloro che si lanceranno alla ricerca di opere d’arte nei mercatini dell’usato e chissà se avranno la stessa fortuna…