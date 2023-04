Comprare visualizzazioni TikTok: I 5 migliori siti web

TikTok è un sito frequentato da un pubblico di giovanissimi, irrinunciabile per tutte le aziende, i liberi professionisti e i creator che vogliono proporsi alle fasce più giovani.

Dal 2020 in poi, i creator di tutte le piattaforme hanno iniziato a migrare in massa su TikTok, aprendo la porta anche ai creator emergenti.

Se volete farvi strada nel mondo di Tik Tok, aumentando il numero di visualizzazioni e il coinvolgimento del vostro pubblico, dovrete fare due cose:

mettere in atto le strategie di social media marketing che vi suggeriremo;

tenere a mente che, nel caso vi servisse un boost di visualizzazioni, potrete comprarle presso i servizi più affidabili (come quelli che abbiamo recensito nei paragrafi seguenti).

Se sei qui per il miglior sito web, ecco la breve lista:

Sito perfetto per boostare molti social – Followerius

Tutto per TikTok- InfluBoss

Un’intelligenza artificiale mirata- Influensly

Un servizio facile e veloce – Liketron

Servizio di assistenza sempre sul pezzo – PopularityBox

Descrizione del fenomeno delle visualizzazioni TikTok

TikTok è un social network basato interamente sui video di breve durata (fino a circa 10 minuti) in formato verticale, ottimizzati per gli schermi degli smartphone.

Gli utenti usano TikTok per scrollare velocemente da un video all’altro, lasciando like, commentando, salvando e spesso condividendo con gli amici.

Questo insieme di interazioni, unito al corretto uso degli audio e dei metadati, influenza enormemente il numero di visualizzazioni che un creator può sperare di ottenere.

Quando un video appena uscito viene visto e apprezzato da molte persone, infatti, aumenta la sua visibilità e viene quindi promosso dall’algoritmo di TikTok e proposto ad altri utenti potenzialmente interessati, alimentando un circolo virtuoso che dona ai profili popolari una popolarità sempre maggiore.

Lista di 5 siti web per comprare visualizzazioni TikTok

Se volete una buona crescita su TikTok, dovrete impegnarvi quotidianamente per scoprire le nuove tendenze, i trend del momento, gli audio più gettonati e i contenuti che gli utenti preferiscono.

Mentre effettuate i vostri esperimenti, potreste boostare gli account grazie alla strategia di comprare visualizzazioni TikTok presso un servizio di fiducia.

Tik Tok è molto abile nello scoprire i like o le iscrizioni provenienti dai bot, perciò dovrete affidarvi solo a siti professionali in cui potrete comprare visualizzazioni TikTok e interazioni di alta qualità.

La maggior parte dei siti in cui comprare visualizzazioni TikTok non è necessariamente affidabile, perciò vi consigliamo di effettuare qualche ricerca in merito prima di investire soldi veri.

Leggete le recensioni scritte dagli utenti, dai blog indipendenti e dai siti specializzati, oppure fatevi consigliare da amici e creator che si sono trovati bene.

Ricordate che comprare visualizzazioni non è illegale in Italia o in Europa, ma costituisce una violazione dei termini di utilizzo del servizio; un utente che viola ripetutamente queste regole può ricevere diverse sanzioni e rischiare il ban. Tuttavia, potete limitare il rischio di essere identificati dall’algoritmo rivolgendovi solo a siti in cui comprare visualizzazioni pressoché indistinguibili da quelle reali.

Per semplificare un po’ la ricerca, trovate qui una lista di siti che abbiamo selezionato per consentirvi di comprare visualizzazioni TikTok qualitativamente ottime; inoltre, questi siti:

permettono di pagare con molti metodi differenti (tra cui le carte di credito e debito, oppure il credito Apple Pay e Google Pay);

vendono pacchetti di varie dimensioni, adatti a qualunque tipo di profilo (inclusi i più recenti e nuovi);

offrono una garanzia su tutti gli ordini. Per accedervi, bisogna contattare il servizio assistenza clienti;

mettono a disposizione un servizio assistenza clienti efficiente e presente, in grado di aiutare i clienti in ogni fase precedente e successiva all’ordine;

non conservano i dati del cliente e gli estremi dei metodi di pagamento usati non vengono conservati;

offrono servizi competitivi e relativamente economici.

Followerius è un sito in cui potete comprare visualizzazioni TikTok, iscritti, commenti e like.

Il pacchetto di visualizzazioni più piccolo, da 100 visualizzazioni, costa 0,79 euro e viene consegnato in 5-15 minuti.

La consegna graduale è un’ulteriore precauzione per imitare una crescita naturale. Questo tipo di accortezza è applicata a tutti i pacchetti, fino al pacchetto da 100.000 visualizzazioni, che costa 93,99 euro e viene consegnato in 12-24 ore.

Tenete a mente che, in caso vogliate effettuare un boost per altre piattaforme, Followerius mette a vostra disposizione dei servizi dedicati a moltissimi social (Instagram, Twitter, Facebook, Twitch, Spotify, Discord, ecc.).

Acquistare visualizzazioni su Followerius.

InfluBoss

Influboss è un servizio interamente dedicato alle statistiche di TikTok (iscritti, like, autolike, commenti, visualizzazioni, condivisioni, ecc.).

Le visualizzazioni sono disponibili in pacchetti grandi oppure molto piccoli, perfetti per chi ha appena iniziato la propria carriera di creator. Anche se la qualità delle visualizzazioni è alta, infatti, è sempre consigliabile non esagerare con i pacchetti; un eccesso di visualizzazioni troppo repentino, infatti, potrebbe apparire come sospetto per l’algoritmo di TikTok.

Se volete comprare visualizzazioni Tik Tok in piccola quantità, si parte da un pacchetto che costa 0,59 dollari e offre 50 visualizzazioni, che verranno consegnate in 5-15 minuti; il pacchetto più grande, da 30.000 visualizzazioni, costa invece 25,99 dollari e viene consegnato in circa 24 ore.

Influensly

Influensly è un servizio diverso da quelli elencati finora, su cui comprare una quantità più o meno grande di visualizzazioni.

In questo sito troverete invece un’intelligenza artificiale in grado di creare degli sponsor personalizzati per promuovere l’account di ciascun cliente.

Per funzionare, Influensly non richiede la vostra password e non impiega dei bot facilmente individuabili dall’algoritmo di TikTok.

Con una sponsorizzazione personalizzata, avrete la possibilità di raggiungere un pubblico realmente interessato ai vostri video e al vostro profilo. La spesa da sostenere è bassa, in linea con quanto elencato finora, e i risultati dovrebbero arrivare in fretta a partire dagli ultimi video caricati.

Liketron

Liketron è un sito professionale che consente di comprare piccole e grandi quantità di visualizzazioni per i vostri video.

Ogni acquisto è accompagnato da una garanzia che vi permette di ricevere un rimborso in caso di mancata recezione delle visualizzazioni Tik Tok, oppure una ricarica in caso di mancata ritenzione. I prezzi sono competitivi e non eccessivamente alti.’

PopularityBox

L’ultimo sito della nostra recensione è PopularityBox, che consente di migliorare le statistiche di molti social (ovviamente incluso Tik Tok). Comprare visualizzazioni TikTok è un procedimento facile, che anche gli utenti meno preparati possono concludere con successo.

Se necessitate di assistenza, il servizio clienti è a vostra disposizione tramite apposito form. Alle email vi verrà risposto durante gli orari lavorativi.

Come comprare visualizzazioni su TikTok utilizzando questi siti Web

Comprare visualizzazioni TikTok è un processo semplice e molto rapido da portare a termine, indipendentemente dal servizio scelto. Di solito, è sufficiente:

sfogliare il catalogo e inserire la giusta quantità di pacchetti nel carrello;

inserire un indirizzo email;

fornire il link del video a cui assegnare le visualizzazioni oppure il nome del profilo;

completare il pagamento scegliendo uno dei metodi accettati dal sito;

attendere di ricevere le prime visualizzazioni.

Analisi dei fattori che influenzano il numero di visualizzazioni su TikTok

Le visualizzazioni TikTok vengono influenzate da molti fattori: le visualizzazioni ottenute nelle prime ore dopo la pubblicazione, il numero di iscritti complessivi del vostro account, il tipo di metadati utilizzati (hashtag, descrizioni), ecc.

Il vostro obiettivo, come creator, è quello di finire nei per te del maggior numero di persone possibile; la visibilità dei vostri video e del vostro profilo avrà così una crescita costante ed efficiente nel lungo termine.

Qualità dei tuoi contenuti

Per sperare di avere un buon seguito, dovete pubblicare video di alta qualità:

i contenuti dovrebbero essere coerenti, così da raggiungere sempre lo stesso target;

gli argomenti trattati dovrebbero mantenersi divertenti o informativi;

gli audio possono essere originali oppure provenire dalle tendenze del momento; sui social, in particolare TikTok, Instagram e YouTube, capita spesso che lo stesso audio venga interpretato più volte da creators diversi, ciascuno dei quali lo elabora in modo originale;

quando possibile, aggiungete i sottotitoli per rendere fruibile il video anche a chi non può ascoltare l’audio.

Al di là dei video qualitativamente ineccepibili, provate a curare anche la parte tecnica:

TikTok permette la creazione dei video direttamente da telefono, ma per ottenere dei video più sofisticati potete editare il video da computer, usando dei software professionali;

anche se i video di TikTok vengono spesso registrati con lo smartphone, potete usare webcam e microfono professionali per ottenere un video e un audio di qualità maggiore.

Il programma di pubblicazione aumenta le tue visualizzazioni TikTok a lungo termine

Un buon piano editoriale social vi permette di pianificare i vostri contenuti su tutte le piattaforme che utilizzate. Sul Web si trovano molti template gratuiti per organizzarsi visivamente in modo semplice, così che anche gli eventuali collaboratori possano interagire; in alternativa, anche un semplice documento digitale potrà aiutarvi a programmare i video.

Mentre progettate il calendario delle uscite, tenete a mente che:

ogni tanto è bene assecondare i trend lanciati da altri creator (anche se non potete basare i vostri video solo su quello);

ogni stagione ha le proprie tendenze, che in molti casi vanno assecondate; se il vostro profilo è rivolto alle persone appassionate di make-up, proponete dei trucchi natalizi durante dicembre, dei cosmetici water proof durante la bella stagione, e così via.

Man mano che studierete gli account di successo, potreste rendervi conto che alcuni dei profili più famosi non seguono troppo scrupolosamente le regole finora elencate, eppure questo non impedisce loro di avere comunque successo.

Ciò è spesso dovuto all’uso di altre strategie di marketing, come la sponsorizzazione a pagamento o l’assunzione di veri e propri professionisti del settore (social media manager); si tratta di strategie molto costose e adatte in genere solo ai creators davvero noti.

Non confrontatevi troppo con gli account più grandi e pensate a coltivare la vostra piccola community: col tempo, sicuramente vedrete i risultati sperati.

Domande frequenti sull’acquisto di visualizzazioni TikTok

Come avere visualizzazioni su TikTok con un budget limitato?

Se non disponete di un buon budget di partenza, è consigliabile attendere qualche tempo prima di comprare visualizzazioni TikTok, soprattutto se il profilo è stato aperto da poco.

In attesa di poter investire una cifra maggiore, provate a mettere in atto tutte quelle strategie gratuite che possono aiutarvi ad aumentare in modo naturale il numero di visualizzazioni TikTok:

interagite con il pubblico tramite like, commenti e risposte. TikTok offre anche la possibilità di pubblicare dei video come risposta ai commenti più interessanti;

stabilite un target di riferimento e il tipo di video con cui volete farvi conoscere: per esempio, se volete rivolgervi ai giovani lettori, proponete libri appena usciti, pubblicate recensioni e postate dei video comici a tema;

pubblicate video regolarmente, cercando di scoprire gli orari preferiti del vostro target. Non pubblicate troppi video o troppo pochi, rimanendo su 2 o 3 video settimanali (con eccezioni dovute al tipo di argomenti trattati);

effettuate delle ricerche per capire cosa pubblica la concorrenza e prendete spunto (ma senza copiare);

usate gli altri social media per pubblicizzare il vostro profilo TikTok (soprattutto Instagram e YouTube);

collaborate con altri creator che pubblicano video analoghi ai vostri, così da raggiungere più persone potenzialmente interessate.

Quanto si guadagna ogni 1000 visualizzazioni su TikTok?

I guadagni su TikTok sono appannaggio esclusivo dei creator più affermati, che quindi possono accedere al Fondo Creatore di TikTok. Per accedere al programma, bisogna:

avere almeno 18 anni (e un documento di identità che lo dimostri);

avere almeno 10.000 follower;

avere raggiunto almeno 100.000 visualizzazioni TikTok negli ultimi 30 giorni;

risiedere in una delle nazioni che fanno parte del programma (come l’Italia);

avere un profilo in linea con i termini di utilizzo del servizio e rispettoso delle regole della community di Tik Tok.

Una volta avuto accesso al programma, c’è la possibilità di guadagnare da 0,01 a o,04 dollari ogni 1000 visualizzazioni TikTok (anche se si tratta solo di stime variabili).

Conclusione: la combinazione delle visualizzazioni Tik Tok acquistate con una buona strategia produce risultati impressionanti

Anche se state seguendo tutte le strategie finora elencate per guadagnare il vostro posto tra i grandi creator di TikTok, potreste aver bisogno di comprare visualizzazioni TikTok per boostare ulteriormente il vostro profilo.

Per trarre il maggior vantaggio possibile da questo investimento è utile: