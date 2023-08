Con questo rimedio casalingo le macchie di sudore spariranno dal materasso

Il materasso rappresenta uno degli elementi più importanti all’interno della nostra camera da letto, ma spesso lo trascuriamo dimenticandoci della sua manutenzione e pulizia.

Le macchie di sudore sono uno dei problemi più comuni che affliggono i nostri materassi, ma non preoccupatevi, la soluzione è molto più vicina di quanto si possa pensare.

Sconfiggi le macchie di sudore del materasso con dei comuni ingredienti

Con questa guida, presenteremo 5 rimedi casalinghi che si rivelano miracolosi per rimuovere le macchie di sudore dal materasso. Ecco ciò che serve: bicarbonato di sodio, aceto, sapone di Marsiglia, succo di limone e borotalco.

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio è uno dei prodotti più versatile che possiamo trovare in quasi tutte le case. La sua azione assorbente è perfetta per eliminare umidità e cattivi odori dal materasso. Per usarlo, basta aggiungere un cucchiaio di bicarbonato all’interno di una ciotola d’acqua, applicare una buona quantità del prodotto proprio sulla macchia di sudore e lasciarlo agire per 15-30 minuti circa. Dopo questo periodo, rimuovete l’eccesso di bicarbonato utilizzando l’aiuto di un’aspirapolvere.

Aceto

L’aceto bianco è noto per tutte le sue proprietà antibatteriche e disinfettanti. Bisogna diluire una parte di aceto con due parti di acqua e applicare il composto sulla macchia indesiderata usufruendo di un panno umido. Tamponare leggermente con il panno e poi lasciate asciugare. L’aceto non soltanto aiuta a rimuovere le macchie di sudore, ma svolge anche un’azione antibatterica, lasciando il materasso pulito e igienizzato e assorbe ogni tipo di cattivo odore.

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia è un prodotto naturale e delicato ed è perfetto per trattare le macchie senza rovinare i tessuti. Preparate una soluzione con acqua tiepida e sapone di Marsiglia: un cucchiaio con scaglie di sapone basterà aggiunto a dell’acqua tiepida basterà. Quindi strofinate delicatamente la macchia con un panno morbido imbevuto del composto ottenuto.

Succo di limone

Il succo di limone è un potente agente sbiancante naturale ma anche un potente alleato contro i cattivi odori. Spremete un limone di grandi dimensioni e aggiungete il succo ad un bicchiere d’acqua, poi tramite un flacone spray voporizzate il composto sulla macchia di sudore. Lasciate infine asciugare. Il limone aiuterà a sbiancare il materasso e lascerà un profumo fresco e piacevole.

Borotalco

Il borotalco è un altro prodotto che spesso si trova nei bagni casalinghi per lenire la pelle dei bambini, ma può anche aiutare a rimuovere le macchie di sudore indesiderate dai materassi. Cospargete di borotalco la macchia e lasciatelo agire per qualche ora. Dopo, con una spazzola rimuovete il borotalco in eccesso.

Con questi rimedi casalinghi, potrete dire addio alle fastidiose macchie di sudore sul vostro materasso. Ricordate sempre di testare prima i prodotti su una piccola area nascosta del materasso per evitare danni o sbiadimenti. Ora potete godervi un sonno più rilassante e igienico, sapendo di aver reso il vostro materasso pulito ed eco-friendly, utilizzando solo ingredienti naturali e semplici.

Un Rinfrescante Naturale e Delicato

Molti dei prodotti commerciali che vengono utilizzati per rinfrescare i materassi però contengono sostanze chimiche aggressive e/o profumi artificiali, perciò con questa semplice ricetta, potrai ottenere un risultato altrettanto efficace, ma con l’aggiunta di un tocco naturale e delicato.

Ecco cosa occorre per preparare il rinfrescante per materassi:

500 ml di acqua (meglio se distillata per evitare accumuli di calcare)

25 gocce di olio essenziale di lavanda oppure tea tree

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

Inizia versando l’acqua in una ciotola pulita e capiente. Assicurati che sia ben pulita e asciutta prima dell’utilizzo. Aggiungi poi al suo interno le 25 gocce di olio essenziale di lavanda o tea tree nell’acqua. Puoi regolare la quantità di olio a seconda della fragranza che preferisci.

Aggiungi quindi i due cucchiai di bicarbonato di sodio che svolgerà un’azione deodorante e aiuterà ad assorbire eventuali cattivi odori dal materasso. A questo punto mescolare gli ingredienti e immergere un panno nel rinfrescante profumato, passatelo sul materasso più di una volta. Lascia poi asciugare per qualche minuto prima di rifare il letto con lenzuola fresche.

Puoi utilizzare questo rinfrescante ogni volta che vuoi aggiungere un tocco di freschezza e profumo al tuo letto. Si consiglia di utilizzarlo almeno una volta al mese per mantenere il materasso sempre profumato e in buone condizioni.

Oltre a garantire un sonno più rilassante e piacevole, il rinfrescante per materassi fatto in casa con olio essenziale di lavanda/tea tree e bicarbonato di sodio contribuirà a mantenere il tuo letto più pulito ed igienizzato.