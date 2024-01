Con una sola mossa tutto lo sporco uscirà dalla lavatrice, trucco infallibile

Gli elettrodomestici che abbiamo in casa necessitano di manutenzione per essere efficienti. E il primo passo per averli sempre al massimo è la pulizia, soprattutto quando si parla di lavatrice.

Per quanto si tratti di un elettrodomestico che viene utilizzato per lavare e, quindi, quasi quotidianamente al suo interno ci sia passaggio di acqua e detersivi, non è inusuale che si sporchi. Troppo spesso, infatti, a causa della costante umidità si formano muffe e si trovano residui di sporcizia rilasciati dai panni lavati, senza considerare il calcare dell’acqua e gli stessi detergenti che vengono utilizzati per lavare la biancheria. Si tratta di tutti elementi che contribuiscono a rendere meno efficiente la lavatrice.

Segnali che la lavatrice va pulita

E allora diventa indispensabile pensare di pulire periodicamente il nostro prezioso elettrodomestico. È semplice rendersi conto che è arrivato il momento di dedicarne un po’ del nostro tempo per igienizzarla e, quindi, tenerla al meglio. Ci sono alcuni inconfondibili segnali che ci indicano che è arrivato il momento di pulirla: odori sgradevoli, guarnizione sporca e anche perdita di efficacia. Non si deve perdere tempo, occorre intervenire prima che si registrino conseguenze più serie…

Come detergerla in una sola mossa

Esistono una procedura estremamente e a portata di mano che in pochi conoscono per pulire la lavatrice. Un piccolo grande segreto che consente di restituire al nostro elettrodomestico, non solo l’igiene, ma anche l’efficienza come al momento dell’acquisto. Andiamo a scoprire di cosa si tratta…

Il segreto che nessuno conosce

Ebbene la soluzione è facile, basta prendere due pastiglie per la lavastoviglie da inserire nel cestello rigorosamente vuoto ed eseguire un programma a 60 gradi per il cotone della durata di 2 ore e mezza. Le due compresse formeranno un’abbondante schiuma che durante il lavaggio andrà a scurirsi riuscendo a scrostare anche i residui di sporcizia più persistenti. Solo al termine dell’intero ciclo sarà possibile vedere che l’acqua torna limpida come dovrebbe essere.

Il risultato è sorprendente

Una volta terminato il lavaggio sarà possibile constatare il sorprendete risultato. Nell’aprire l’oblò vi troverete di fronte a un cestello completamente sgrassato, luminoso e nitido, così come la guarnizione avrà perso quei residui di sporco che si erano accumulati nel tempo a causa di detersivi e vestiti e sarà tornato completamente pulito. Una volta scoperto questo segreto sarà opportuno ripetere questo lavaggio con l’uso di pastiglie per la lavastoviglie almeno una volta al mese. Questo preserverà l’elettrodomestico e garantirà una perfetta igiene ed efficienza.