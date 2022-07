Conad taglia i prezzi per l’estate: sconti al 50% fino al 24 luglio su tanti prodotti

Gli sconti non vanno in vacanza con Conad. Una nuova campagna di promozioni è pronta infatti a partire dal prossimo mercoledì 13 luglio e ci accompagnerà per quasi tutto il mese, fino a domenica 24. Vediamo dunque le principali offerte.

Volantino Conad sconti al 50%

Il titolo della promozione con il nuovo volantino è eloquente: tanti prodotti ribassati al 50%. Qualche esempio? Yogurt Mix Muller a 0.55 centesimi (con carta fedeltà) oppure filetti di tonno callipo al naturale a 3.72 euro. E ancora: Omogenizzati alla frutta Nipiol a 0.49 centesimi, sempre con la sforbiciata del 50%. Riso Flora a 1.49 euro invece di 2.98 euro. Mini stecchi con yogurt magro Conad a 1.59 euro. Solo per i titolari di carta Conad passata di pomodoro Pomi a 0.59 euro. Spumante Muller Thurgau a 2.95 euro oppure Vino bianco Sicilia Mosso IGP a 1.85 euro.

Dove sono valide le offerte

Le offerte sono valide in 15 punti vendita della Capitale e in oltre 10 negozi della Provincia, dai Castelli a Fiumicino. Inoltre troverete il volantino Conad sconti al 50% anche nei supermercati di Viterbo e provincia. Maggiori dettagli, prodotti in promozione e condizioni nei punti vendita o sul sito ufficiale Conad.