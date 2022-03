Concerto Primo Maggio 2022 a Roma, gli artisti emergenti in gara: aperte le votazioni

Concerto Primo Maggio: scopriamo insieme tutti i dettagli! Sono stati selezionati 150 giovani artisti per 1MNEXT, il concorso del Concerto del Primo Maggio dedicato proprio agli artisti emergenti. Oltre mille le proposte giunte quest’anno. Il contest è stato ideato e prodotto da iCompany e promosso da CGIL, CISL e UIL.

Concerto Primo Maggio: la giuria

Dal 7 al 31 marzo 2022 gli artisti potranno venir votati sul sito 1mnext.primomaggio.net. Tale voto, che varrà per il 25% della valutazione finale, sarà sommato a quello della Giuria di Qualità (con valore pari al 75% del voto finale) composta da:

Massimo Bonelli (direttore artistico del Concerto del Primo Maggio, presidente giuria);

Anna Rampinelli (A&R Manager Warner Music Italy);

Claudio Cabona (Rockol);

Lucia Stacchiotti (iCompany);

Barbara Pierro (CGIL); Nicola Di Grigoli (CISL);

Francesco Melis (UIL).

I voti saranno pubblicati entro il 5 aprile e, in questa data, saranno anche annunciati almeno 10 finalisti. Come si svolgeranno le finali, però, sarà annunciato solo in seguito: per ora sappiamo che la Giuria di Qualità sceglierà 3 artisti vincitori che si esibiranno durante il Concerto del Primo Maggio 2022. Proprio durante il Concertone sarà annunciato il vincitore assoluto.

Gli artisti selezionati

2UE (Napoli) ∙ Alive (Firenze) ∙ Andrea Strange (Roma) ∙ Anna e L’Appartamento (Verona) ∙ APICE (La Spezia) ∙ APOCALYPSE WOW (Ragusa) ∙ Arcuri (Rizziconi – RC) ∙ AYLE (Livorno) ∙ BALTO (Misano Adriatico – RN) ∙ CandyVan (Bari) ∙ Caravaggio (Latina) ∙ CASSANDRA (Firenze) ∙ cilio (Udine) ∙ Cocciglia (L’Aquila) ∙ Colzani (Paina Di Giussano – MB) ∙ Cordio (Catania) ∙ Coriale (Milano) ∙ Cristiana Verardo (Lecce) ∙ Crevice (Lodi) ∙ D!PS (Torino) ∙ Dalila Spagnolo (Lecce) ∙ Damiano Zannetti (Grosseto) ∙ Delga (Bologna) ∙ Delvento (Milano) ∙ DEVIL A (Napoli) ∙ Dinastia (Paternò – CT) ∙ Diorama (Foggia) ∙ DISAGIO. (Eboli) ∙ Disarmo (Asti) ∙ Donatella Gregorio (Cassano delle Murge – BA) ∙ EFFENBERG (Lucca) ∙ Elemento Umano (Pistoia) ∙ ESDRA (Palermo) ∙ Evandro (Roma) ∙ Feeda (Sala Consilina – SA) ∙ Five Sides (Rimini) ∙ Flusso93 (Bologna) ∙ FOGG (Pontedera – PI) ∙ Fran e i Pensieri Molesti (Torino) ∙ Francesco Anselmo (Roma) ∙ Francesco Rampino (Trepuzzi – LE) ∙ Francesco Savini (Roseto Degli Abruzzi – TE) ∙ G.A.P (Vigevano – PV) ∙ Gabber (Parma) ∙ Gaia Gentile (Cassano delle murge – BA) ∙ Galil3o (Roma) ∙ Ganugi (Prato) ∙ GAVIO (Benevento) ∙ Ghiaccio (Treviso) ∙ Giorgieness (Torino) ∙ Giostre (Verona) ∙ Giulia Malavasi (Mantova) ∙ GREMM (Roma) ∙ greta (Imola) ∙ Greta (Padova) ∙ Greta Portacci (Lecce) ∙ Guasto (Napoli) ∙ Hoenir (Roma) ∙ Hot Ice (San Donà di Piave – VE) ∙ I Dolori Del Giovane Walter (Vallo della Lucania – SA) ∙ i Funketti Allucinogeni (Villa Castelli – BR) ∙ Icona Cluster (Bologna) ∙ Il corpo docenti (Milano) ∙ Ilaria Di Nino (Avezzano – AQ) ∙ In Arte Gianfreda (Muro Leccese – LE) ∙ INNOCENTE (Siena) ∙ Iosonorama (Somma Vesuviana – NA) ∙ Isabel (Casale marittimo – PI) ∙ Isoladellerose (Roma) ∙ Jakido (Aosta) ∙ Jeordie (Sant’Arsenio – SA) ∙ Jess (Milano) ∙ Kaloxs (Potenza) ∙ La Malinconia della Luna a Mezzogiorno (Arezzo) ∙ La Pegna (Catania) ∙ LAMO (Milano) ∙ Latte (Lecco) ∙ Le Lune di Giove (Milano) ∙ Leo Caleo (Carrara) ∙ Leo Lennox (Terlizzi – Bari) ∙ Libero (Santo Stefano Quisquina – AG) ∙ LOBE (Verona) ∙ LOGO (Verbania) ∙ Loomy (Vercelli) ∙ LUCA DE GREGORIO (Campobasso) ∙ LUCA FOL (Rimini) ∙ LUCA LAND (Catania) ∙ Luciano Nardozza (Lodi) ∙ L’ultima fila (Roma) ∙ Malvax (Pavullo nel frignano – MO) ∙ MASH (Cittadella – PD) ∙ MICHELLE (Roma) ∙ MIGLIO (Bologna) ∙ Mille (Milano) ∙ MINA NORIC (Roma) ∙ MIRA (Casapulla – CE) ∙ Moeh (Cosenza) ∙ MONTONE (Roma) ∙ Moonet (Milano) ∙ Muzak (Caserta) ∙ MYCOL (Potenza) ∙ Nelea (Firenze) ∙ NOVA (Catania) ∙ Novaffair (Napoli) ∙ ODE (Monza) ∙ OGNIBENE (Modena) ∙ OMAR (Reggio Emilia) ∙ Opera (Poggio Rusco – MN) ∙ Orlvndo (Verona) ∙ Paolo Ruggiero (Salerno) ∙ Parrelle (Boscoreale – NA) ∙ Peligro (Roma) ∙ Picozzo (Pescara) ∙ Purple Fam (Urbania) ∙ ReKoba (Castelluccio Inferiore – PZ) ∙ RENEE (Arezzo) ∙ Rione Junno (Monte Sant’Angelo – FG) ∙ Riva (Napoli) ∙ Rumba De Bodas (Bologna) ∙ Ryah (Corato – BA) ∙ Sangi (Casoli di Atri -TE) ∙ Sanlevigo (Roma) ∙ Santamarya (Viterbo / Roma) ∙ Santo e Stone (Torino) ∙ Santoianni (Vigevano) ∙ Sarai (Roma) ∙ Scapigliati (Roma) ∙ Scirocco (Napoli) ∙ Scrima (Roma) ∙ Sebastiano Pagliuca (Macerata) ∙ Sgrò (Bologna) ∙ Silenzio (Roma) ∙ Smalto (Roma) ∙ Solo pietro (Milano) ∙ subconscio (Bologna) ∙ svegliaginevra (Benevento) ∙ Te quiero Euridice (Piacenza) ∙ The Heron Temple (Palermo) ∙ Toolbar (Riva del Garda – TN) ∙ URANIA (Pescara/Ascoli Piceno) ∙ Urano (Giussano – MB) ∙ Veronica (Aversa) ∙ Violet (Livorno) ∙ Volpe (Castelnuovo Garfagnana – LU) ∙ Wabeesabee (Spoleto – PG) ∙ xCaterina (Firenze) ∙ Yosh Whale (Salerno) ∙ zerella (Avellino) ∙ Zo Vivaldi (Milano)

