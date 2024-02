Conosci i pro e i contro di mangiare un cornetto ogni mattina? Gli effetti sul corpo

La colazione è uno dei pasti più importanti della giornata. Quello nel quale, probabilmente, ci vengono concesse anche più libertà, visto che abbiamo poi l’intera giornata di lavoro, sport, attività che ci aiutano a smaltire anche eventuali eccessi. Qualcuno, proprio per questo motivo, si concedere quotidianamente il lusso di fare colazione al bar, con tanto di cappuccino e cornetto.

La domanda è: fa bene mangiare un cornetto ogni mattina? Quali sono i pro e i contro di questa abitudine alimentare? Quali sono gli effetti sul corpo di questa scelta? Non resta che scoprirlo insieme…

Il cornetto a colazione: piacere per il palato

Trattandosi di un alimento ricco di zuccheri e carboidrati, il cornetto ha come effetto immediato quello di dare energia cosiddetta ‘rapida’, non di meno soddisfa i più golosi appagando con la sua dolcezza lo stato emotivo di quanti nel dolce trovano un senso di benessere e anche un rifugio e, non di meno, fornisce anche altri apporti nutrizionali visto che possono essere ripieni di frutta e semi di vario tipo che garantiscono un apporto importante alla dieta.

Esistono delle controindicazioni?

Il grande senso di appagamento che il cornetto è in grado di dare a quanti sono soliti consumarne quotidianamente può essere annullato da una serie di fattori. Questo alimento, infatti, comporta un’assunzione di zuccheri, a volte eccessivo per alcuni individui, al punto da poter contribuire all’aumento di peso, ma anche a disturbi di salute a livello cardiovascolare. A parte da questa considerazione, bisogna poi tenere presente che troppo spesso si tratta di un alimento che nel fornire una rapida energia, non va ad apportare tutti i nutrimenti dei quali il corpo ha bisogno, come fibre, vitamine e sali minerali. Non di meno mangiare un cornetto dà un repentino aumento di zuccheri nel sangue, ma anche un successivo, altrettanto repentino, calo, provocando senso di fame e spossatezza.

Come bilanciare il piacere e la salute

Non occorre privarsi della possibilità di scegliere questo cibo per la colazione. Importante è intanto se possibile, che si tratti di una scelta saltuaria, o eventualmente che si associ ad esso anche l’assunzione di altri alimenti. In particolare frutta. Nell’eventualità che proprio non riusciate a fare a meno di mangiare un cornetto per il primo pasto della giornata, allora è indicato, nel caso in cui se ne assumano di confezionati, sceglierne con basso contenuto di zuccheri aggiunti.