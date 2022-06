Consegna fiori a domicilio in tutta Italia: ecco le località coperte dal nostro servizio

Comunicare i sentimenti con le parole non sempre è semplice o efficace: molto spesso, l’aiuto ci può arrivare da dove meno ce lo aspettiamo. Un oggetto, un regalo particolare che denota attenzione alla persona e al suo carattere, possono essere la mossa vincente per non perdere tempo e parole ma arrivare dritti al punto. È proprio per questo che i fiori, soprattutto nel passato, erano il passpartout per garantire il successo in amore degli spasimanti: il linguaggio dei fiori, da sempre, è visto come un codice segreto tra amanti per la rivelazione di sentimenti profondi e spesso nascosti. Non è un caso che, anche oggi, ricordiamo e associamo ogni fiore ad un suo particolare significato, per poi abbinarci una tendenza o un sentimento. Così, ogni fiore può diventare un regalo unico, che rispecchia l’animo della persona amata e a cui decidiamo di regalarlo. Ma per fare il regalo giusto dobbiamo conoscere il posto giusto e soprattutto il fioraio più adatto alle nostre esigenze. In questo articolo risponderemo alle vostre domande rimaste in sospeso. Buona lettura!

Fiorai con consegna a domicilio in tutta Italia: dove trovarli

Va da sé che il miglior fioraio, quello ideale, dovrebbe essere disponibile a rispondere alle nostre esigenze dell'ultimo minuto, soprattutto e anche a quelle estemporanee. Abbiamo necessità di ordinare un mazzo di fiori e vorremmo consegnarlo in capo ad un paio d'ore, altrimenti la nostra occasione verrà sprecata. A chi rivolgersi? Sapevi che esistono dei fiorai aperti 24h/24 da cui è possibile ricevere la spedizione gratuita ordinando direttamente online? Sembra impossibile, ma è proprio così: prova a dare un'occhiata al seguente link per le migliori offerte con consegna fiori a domicilio. Troverai un panorama di fiorai a domicilio che offrono le loro consegne su tutto il territorio nazionale, 24h/24, previa prenotazione online. Dovrai solo cercare il fioraio più vicino alla tua città, in una delle province d'Italia, e sarai soddisfatto in capo a due ore.

Linguaggio dei fiori: tutti i significati per un regalo perfetto

Ma ora che abbiamo capito dove acquistare dei fiori, quali dobbiamo scegliere? Esiste un fiore per ogni esigenza, perché ogni fiore ha il suo carattere e le sue caratteristiche peculiari. Qui vi forniremo alcuni indicatori della personalità dei fiori più comuni, così che possiate associarli alla persona che amate.

girasole : come dice il nome stesso, è il fiore meno equivocabile. Il suo significato indica gioia, armonia, prestanza, bellezza e forza. Si regala un girasole ad una persona solare e divertente, sempre piena di energia e vogliosa di vivere appieno. Può anche essere un bel regalo motivazionale per una persona che sta affrontando un periodo difficile: come il girasole, la esorterete a voltare sempre le spalle all’ombra e guardare alla luce del sole.

dalia: viene detto il fiore del ringraziamento, perché spesso veniva associato alla preparazione di piatti tradizionali messicani, nella cui cultura veniva usata anche a scopi culinari. Ma, soprattutto, nelle occasioni delle feste, delle assemblee comuni e degli incontri tra amici a cui si è sempre, in certo modo, debitori. Insomma, il miglior fiore da dedicare ad una persona che vi dà tanto.