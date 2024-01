Conservare gli alimenti: quali mettere in frigo e quali no

Un po’ tutti hanno la tendenza a mettere nel frigorifero qualsiasi alimento che sia stato appena comprato o che sia avanzato da un pranzo abbondante. La verità è che non tutti i cibi vanno conservati in frigo perché possono perdere i nutrienti, alterato il gusto o deteriorarsi a causa del freddo eccessivo.

La scelta di conservare tutto in frigorifero può portare, invece che a un risparmio, a uno sperpero di soldi, visto che, alcuni alimenti, proprio non vogliono il freddo. La verità e che un po’ tutti, quando non sanno come va conservato un alimento, tendono a metterlo in frigo, anche solo per mettere in ordine, per togliere di mezzo e dare un senso di organizzazione e pulizia a casa. Ma in alcuni casi si tratta proprio di un errore.

Il frigorifero è un elettrodomestico da non considerare uno scaffale

La prima cosa da imprimere nella mente è che il frigorifero è un elettrodomestico e non uno scaffale nel quale riporre qualsiasi alimento venga acquistato. Uno degli sbagli più grandi che alcune persone ancora commettono, ad esempio, è quello di mettere nel frigo i cibi caldi. Si tratta di un errore madornale in quando a causa del repentino cambio di temperatura potrebbe essere più facile la formazione di batteri.

Alcuni cibi proprio non devono essere conservati al freddo

È il caso di andare a scoprire nel dettaglio quali sono i prodotti da conservare al freddo e quali devono assolutamente essere riposti in uno scaffale per una giusta conservazione, al fine di mantenere i valori nutrizionali, il gusto e le caratteristiche che sono proprie di quell’alimento. In particolare tutti quei cibi che hanno poco contenuto d’acqua devono essere riposti in scaffali e mantenuti a temperatura ambiente. Stiamo parlando di pasta, pane, legumi secchi.

Alimenti che si deteriorano o perdono i nutrienti in frigo

Quelli elencati, però, sono solo alcuni degli alimenti che proprio non vanno riposti nel nostro amato elettrodomestico. Ce ne sono tanti altri. La patata, ad esempio, con il freddo causa la trasformazione dell’amido in uno zucchero con un sapore orribile. Anche i pomodori non vanno conservati in frigo perché il freddo elementi che lo rendono più gustoso. E che dire degli agrumi? Aranci e limoni rischiano di inacidirsi a lungo andare se messi in frigo. Ma la lista è lunga…

Altri prodotti da non conservare in frigorifero sono: basilico, miele, cipolla, caffè, melone, mele, banane. Tutti alimenti che rischiano di perdere il loro apporto nutrizionale e che se ne alteri il gusto.