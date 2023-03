Consigli pratici sulla sicurezza per un principiante di Bitcoin

Bitcoin è diventato un fenomeno virale in tutto il mondo, utilizzato principalmente come mezzo di pagamento e riserva di valore. Diverse industrie globali hanno adottato Bitcoin, consentendo ad aziende e individui di acquistare vari beni e servizi in Bitcoin. Anche gli investitori istituzionali stanno investendo sempre più in Bitcoin per diversificare la ricchezza e proteggersi dall’inflazione.

Bitcoin che è negoziabile tramite Bitcoin System, è attualmente la criptovaluta più importante, ma è ancora una nuova invenzione che la maggior parte delle persone non conosce a livello globale. Ecco perché usarlo può essere un po’ impegnativo per i principianti. Il seguente articolo evidenzia i suggerimenti essenziali per la sicurezza per i principianti di Bitcoin.

Mantieni portafogli separati

Gli utenti di Bitcoin hanno bisogno di un portafoglio crittografico per archiviare le chiavi private per autorizzare le transazioni. La rete non limita il numero di portafogli che è possibile possedere. Ogni wallet genera un indirizzo pubblico univoco che funge da numero di conto per l’invio e la ricezione dei pagamenti. Mantenere portafogli separati rende difficile per i cattivi attori tenere traccia delle tue transazioni, garantendo una maggiore privacy.

Avere portafogli separati ti garantirà anche di non perdere tutti i tuoi fondi in caso di attacco informatico. Puoi creare tutti i portafogli di cui hai bisogno in base alle tue transazioni Bitcoin. Ad esempio, potresti avere portafogli separati per ricevere pagamenti e spendere Bitcoin e risparmi.

Tieni il tuo Bitcoin nell’archiviazione a freddo

Bitcoin consente agli utenti di scegliere tra storage caldo e freddo per i loro fondi. Le opzioni di archiviazione hot includono portafogli online, portafogli mobili e app desktop. Sono molto convenienti in quanto gli utenti possono accedere ai loro fondi e transazioni da qualsiasi luogo. Tuttavia, mantenere Bitcoin nello storage caldo ha anche numerose minacce informatiche, tra cui hacking e furto.

Lo storage freddo viene disconnesso da Internet, offrendo agli utenti un ulteriore livello di protezione dalle minacce online. Le opzioni di archiviazione includono unità USB o altro hardware. Tuttavia, lo storage a freddo è ideale solo per detenere Bitcoin a lungo termine.

Utilizza scambi di criptovalute affidabili per effettuare transazioni in Bitcoin

Gli scambi di criptovalute sono senza dubbio i mercati più convenienti per le transazioni Bitcoin. Sostengono principalmente il trading di criptovalute, l’acquisto e la vendita di criptovalute a scopo di lucro. I principali scambi hanno caratteristiche speciali come il bot di trading ufficiale che i trader possono programmare per acquistare e vendere criptovalute in loro assenza.

Gli scambi crittografici elaborano anche i pagamenti per conto di aziende e individui. Alcuni forniscono anche servizi di gestione delle risorse per gli investitori crittografici. Tuttavia, l’utilizzo di uno scambio di criptovalute affidabile ti consentirà di compensare la maggior parte delle sfide comuni sperimentate nelle transazioni Bitcoin. Tuttavia, gli scambi di criptovalute addebitano una piccola commissione per i loro servizi.

Osservare le precauzioni in materia di sicurezza e privacy

La maggior parte delle persone spesso assumono le precauzioni standard, ma questo è un errore che non si dovrebbe mai fare. La rete Bitcoin ha migliorato le disposizioni in materia di sicurezza e privacy, ma anche i singoli utenti devono osservare misure aggiuntive. Ad esempio, non dovresti mai condividere le tue chiavi private con nessuno, rendendo il tuo portafoglio vulnerabile al furto e ad altri rischi.

Sebbene Bitcoin non riveli le identità reali degli utenti, esistono vari modi per tracciare le transazioni e scoprire le identità di coloro che si trovano dietro diversi portafogli. Pertanto, sarebbe consigliabile utilizzare i servizi di mixaggio per oscurare le transazioni con cui non si desidera avere una connessione in qualsiasi momento.

Alcune persone e agenzie hanno sempre più collegato le criptovalute ad attività illegali, tra cui riciclaggio di denaro, frode, evasione fiscale, traffico di droga e finanziamento del terrorismo. Pertanto, dovresti anche evitare di utilizzare Bitcoin per transazioni illecite in quanto ciò attirerebbe gravi conseguenze dalle autorità di contrasto.

Nel complesso, Bitcoin è ancora nella sua infanzia e ci sono diverse cose al riguardo che potremmo non sapere ancora. Tuttavia, l’articolo di cui sopra ha discusso le linee guida essenziali che ogni principiante di Bitcoin dovrebbe osservare quando lo utilizza per pagare i prodotti e investire.