Coop, offerte e promozioni dal 30 maggio all’8 giugno: sfoglia il nuovo volantino

Tornano le offerte alla Coop, come sempre imperdibili. Dal 30 Maggio all’8 Giugno ci saranno infatti tantissimi prodotti scontati più del 50%, iniziano i cosiddetti ‘Giorni più Buoni‘. Oltre le offerte, la promozione permette, fino al 5 Giugno, di spendere il buono acquistato con il precedente volantino e, inoltre, dal 6 al 12 è possibile avere un buono di 5€ da utilizzare sulla spesa. Vediamo tutti i prodotti scontati!

Volantino Coop Giugno 2022

Con i tempi che corrono, il costo della vita sta aumentando sempre di più. Per questo è utile conoscere tutte le offerte che i nostri negozi di fiducia ci propongono. Soprattutto quando si parla di spesa e di compere che ricoprono il nostro quotidiano. Grazie alle iniziative Coop, fare la spesa diventa più semplice. Articoli e prodotti selezionati, di tutti i tipi, sono scontati a prezzi incredibili!

Tantissime offerte per la carne

‘Ogni giorno il meglio che Conviene’. Questa è solo una parte di tutte le offerte che il reparto macelleria ha da offrire. Sconti del 25, 40%, e più fino al 5 Giugno, su tutti i tipi di carne.

‘Speciale Cura e Igiene Persona’

Non solo dolci, tantissime anche le promozioni sui prodotti targati Giovanni Rana. Un volantino infinito che non solo si concentra su cibo e bevande.. Hanno deciso infatti di aggiungere nella promozione anche uno ‘Speciale Cura e Igiene Persona’, grazie al quale non solo si acquistano detergenti, shampoo e deodoranti ma anche tutte le creme solari e i prodotti per proteggersi dal sole!

